22 yıllık evlilik bitti

"Çocuklar Duymasın" ve "Mandıra Filozofu" gibi projelerle tanınan Müfit Can Saçıntı (53), 2000 yılında Çiğdem Saçıntı ile dünyaevine girmişti. Çift, 2005'te kızları Duru'yu kucaklarına almıştı.

22 yıllık evli çiftten kötü haber geldi. 5 yıl önce yollarını ayırma kararı alan ve kızlarının büyümesini bekleyerek bu düşüncelerini erteleyen ikili, 24 Şubat'ta sessiz sedasız boşandı.

Kararın ardından adliyeden ayrılan çift, birlikte yemeğe çıktı. '2. Sayfa'ya konuyla alakalı konuşan Müfit Can Saçıntı, "Dostça boşandık." ifadelerini kullandı.

"RASİM AĞABEY ÖLDÜ, KULÜBE YANDI; SIRADA NE VAR HAYAT?"