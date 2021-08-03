"Rasim ağabey öldü, kulübe yandı; sırada ne var hayat?"

Türkiye'nin Akdeniz ve Ege bölgelerinde etkili olmayı sürdüren orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Karadan ve havadan müdahaleler sürerken, yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
ALEVLER ARASINDA KALDI
Milas ilçesinden başlayarak rüzgarın yön değiştirmesiyle pek çok noktada etkili olan yangın nedeniyle Milas'ta Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri, Bodrum'da Mazı olmak üzere 6 mahalle tahliye edilirken, 'Mandıra Filozofu' filminin çekildiği koy da alevler arasında kaldı.
MÜFİT CAN SAÇINTI: SIRADA NE VAR HAYAT?
Filmin oyuncusu Müfit Can Saçıntı, sosyal medya hesabından yayınladığı, "Rasim Öztekin ağabey öldü. 'Mandıra Filozofu'nun kulübesi yandı, kül oldu. Sırada ne var hayat?" mesajıyla üzüntüsünü dile getirdi.
BİROL GÜVEN: SON DURUM BU
Soluğu Çökertme'de alan yapımcı Birol Güven de filmin çekildiği alandan görüntüleri Instagram'dan paylaştı. Güven, "Yanan bunca ağacın, hayvanın, mağdur olan bunca köylünün yanında bizim yok olan bir iki dekorumuzun gerçekten hiç önemi yok ama arayıp, soranlar için; 'Mandıra Filozofu' koyunda son durum bu." şeklinde konuştu.
ARDA ESEN: CENNETTİ, CEHENNEME DÖNDÜ
Yat kulübü işleten oyuncu Arda Esen de dün koyun son halini paylaşmıştı. Esen, konuyla ilgili, "Yat kulübümüz dün gece maalesef bu hale geldi. Hepimize geçmiş olsun. 'Mandıra Filozofu' filmine ev sahipliği yapan eşsiz güzellikteki Çökertme Koyu artık bir kül yığını... Cennetti, cehenneme döndü maalesef. Kelimeler kifayetsiz. Arayan, soran tüm dostlarımıza teşekkür ederiz..." ifadelerini kullanmıştı.
2013'de çekilen 'Mandıra Filozofu' filminin başrollerinde Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin ve Ayda Aksel yer almıştı.
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