HABERTURK.COM

Türkiye'yi saran yangınlarda şu ana kadar 119'u söndürülürken, 7'si sürüyor. Muğla'nın Bodrum ilçesinde Gökpınar, Yukarı ve Aşağı Mazı mahalleleri ile Armutçuk mevkiinde devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmaları aralıksız devam ederken, alevler, "Mandıra Filozofu" filminin de çekildiği Çökertme Koyu'nu da küle çevirdi.

"CENNETTİ, CEHENNEME DÖNDÜ"

Yat kulübü işleten oyuncu Arda Esen, koyun son halini paylaştı. Esen, konuyla ilgili, "Yat kulübümüz dün gece maalesef bu hale geldi. Hepimize geçmiş olsun. 'Mandıra Filozofu' filmine ev sahipliği yapan eşsiz güzellikteki Çökertme Koyu artık bir kül yığını... Cennetti, cehenneme döndü maalesef. Kelimeler kifayetsiz. Arayan, soran tüm dostlarımıza teşekkür ederiz..." ifadelerini kullandı.

2013 yılında çekilen "Mandıra Filozofu" filminin başrollerinde Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin ve Ayda Aksel yer almıştı...