2018'in son günü yeniden değerleme oranı yüzde 23.73'ten yüzde 15.9'a indirilen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV),araçlar için belirlenen matrahların da değiştiği ortaya çıktı.

Buna göre, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren karar doğrultusunda, MTV tutarlarını belirleyen matrah sınırları da yeniden değerleme oranı ile aynı olacak şekilde yüzde 15.9 oranında artırıldı. Böylece, 2018 yılı için belirlenen en düşük matrah değeri olan 40 bin TL, 46 bin 300 TL'ye çekilmiş oldu.

ARTIŞLAR 75 BİN TL'Yİ BULUYOR

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, 1.3 ve 1.6 litre hacimli motorlu taşıtları ilgilendiren 70 bin liralık vergisiz fiyat limiti de, 2019 yılı için 81 bin 100 TL'ye yükseltildi. Aynı şekilde, 1.6 litre ile 2 litrelik araçların MTV'sini belirlemede etkili olan 100 bin liralık matrah değeri de 115 bin 900 TL'ye çıktı.

Daha yüksek hacimli motorlu taşıtların matrah değerlerine bakıldığında ise, motor hacmi 2 ile 2.5 litre arasında kalan araçların MTV'sinde etkili olan 120 bin liralık vergisiz fiyat seviyesinin, 144 bin 800 TL'ye çıkarıldığı görülüyor.

Motor hacmi 2.5 ile 3.5 litre arasında kalanların matrah değeri 250 bin liradan 289 bin 700 TL'ye yükselirken, 3.5 litre ile 4 litre arasındakiler için belirlenen vergisiz fiyat ise 400 bin TL'den 463 bin 600 liraya yükseldi. En yüksek MTV tutarına sahip araçlar olan motor hacmi 4 litrenin üzerindekilerde ise, belirlenen matrah değeri 475 bin liradan 550 bin 500 TL'ye çıkarılmış durumda.

AYNI ARAÇTA DAHA AZ VERGİ ÖDENECEK

Matrah, yani vergisiz fiyatların artması ilk kez yaşanan bir durum değil. Daha önce araçlar için belirlenen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarını belirleyen matrah değerleri de yükseltilmişti. Bu durumun hem tüketici hem de otomobil markalarına yaradığı söylenebilir.

Öyle ki, ÖTV ve KDV indirimlerinin 3 ay daha uzamasının fiyatları bir süre daha artırmayacağını varsayarsak, vergisiz fiyatı sınırda kalan araçlarda MTV oranlarının düşeceği görülüyor. Bu durumu bir örnek ile açıklamak gerekirse, 1.4 motorlu ve vergisiz fiyatı 41 bin TL olan bir otomobilin 2019 yılı için 1648 lira olan MTV'si, değişen matrah seviyeleri ile 1499 TL'ye gerilemiş durumda.

Bunun yanı sıra, dövizdeki hareketlilik ve yeni yıla girilmesi otomobil fiyatlarının bir miktar artmasını kaçınılmaz kılıyor. Durum böyle olunca da, fiyatları artan araçların MTV'sinin, 2018 yılı için belirlenen matrah tutarlarına göre bir üst dilime çıkma riski ortaya çıkıyor. Fakat, matrah limitlerinin yaklaşık yüzde 16 seviyesinde yükselmesi, bu durumun önüne geçiyor.

MTV'deki artış oranın düşürülmesi ile matrah limitlerinin artırılmasının yanı sıra, ÖTV ve KDV indirimlerinin de uzatılması gibi gelişmeler sayesinde, sektörün 2019'a rahat bir nefes alarak başladığı söylenebilir.