2019 MSÜ sınav başvurularının başlamasının ardından milyonlarca kişi MSÜ sınav başvurusu nasıl yapılır? Şeklindeki sorulara cevap aramaya başladı. ÖSYM bugün 2019-MSÜ kılavuzunu yayınlayarak öğrencilere erişime açtı. Peki, 2019 MSÜ sınavı ne zaman? Başvuru yaparken nelere dikkat edilmeli? İşte Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ile ilgili detaylar haberimizde...

2019 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavı 7 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşecek. Öğrenciler sınav başvurularını yapmasının ardından ÖSYM sınav giriş yerlerini de erişime açacak.



2019 MSÜ SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

MSÜ sınavına başvuruda bulunmak için adaylar, https://ais.osym.gov.tr/yetki/giris adresi üzerinden TC Kimlik Numaranızı ve şifrenizi girmeniz gerekiyor. Daha sonra başvurular kısmında MSÜ sınav başvurusu yapabileceksiniz.

MSÜ 2019 SINAV BAŞVURUSU

MSÜ SINAV BAŞVURUSU SON GÜN NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2019-MSÜ) girmek isteyen adaylar, başvurularını 16 Ocak-27 Şubat tarihleri arasında yapabilecek. En geç başvuru tarihi ise 7 Mart olarak belirlendi.

MSÜ 2019 sınav sonuçları ise, 26 Nisan'da açıklanacak.

MSÜ SINAVI NASIL GERÇEKLEŞECEK?

Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yönetilecek ve 135 dakika cevaplama süresi verilecek.

ÖSYM'DEN MSÜ SINAVINA GİRECEK ADAYLARA UYARI

2019-2020 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesince 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından 7 Nisan 2019 tarihinde Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ) yapılacaktır. Sınava başvurular, 16 Ocak-27 Şubat 2019 tarihleri arasında alınacak olup adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacaklardır.

Ek’te yer alan kılavuz, 2019 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2019-MSÜ),başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ile 2’nci seçim aşamalarına başvuru, 2’nci seçim aşamaları ve aday yerleştirme esaslarını kapsamakta olup adayların başvuru öncesi ilgili kılavuzu dikkatle incelenmesi gerekmektedir.

MSÜ sınavına girecek olan adayların ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor. Kılavuza ulaşmak için ÖSYM'nin resmi internet sayfasından ulaşın.

MSÜ NEDİR?

Milli Savunma Bakanlığına bağlı olarak, 31 Temmuz 2016'da kurulan askeri yükseköğretim kurumu MSÜ, gençleri vatan savunmasında hizmet için ve prestijli bir gelecek için yetiştirmeyi hedefliyor. MSÜ, harp okulları, meslek yüksekokulları ve enstitülerden oluşuyor.

Üniversite bünyesinde Ankara'da Kara Harp Okulu, Tuzla'da Deniz Harp Okulu, Yeşilköy'de Hava Harp Okulu, Balıkesir'de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Yalova'da Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, İzmir'de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Ankara'da Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu, Kara, Hava ve Deniz Harp Enstitüleri, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü, Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Alparslan Savunma Birimleri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü ve Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü yer alıyor.

MSÜ SINAV BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

MSÜ sınavına kimler başvurabilir?

2017 yılından itibaren Açıköğretim Lisesi dahil tüm liselerden mezun olan adaylar Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvurabilirler.

Astsubay Meslek Yüksekokullarına bayan öğrenci alınıyor mu?

Hayır. Astsubay Meslek Yüksekokullarına bayan öğrenci alınmayacaktır.

Başvuru için herhangi bir yaş sınırı var mıdır?

Adayların, Gün ve aya bakılmaksızın Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında (1997 ve sonrası doğumlu olması gerekmektedir.

Evli olmak Harp Okullarına başvurmamı engeler mi?

Evet. Harp Okulu öğrencisi olmak için “nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak birlikte yaşamamak” şartının sağlanması gerekmektedir.



Boy/kilo ne olmalıdır?

Aday öğrencilerin değerlendirilmesinde “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği”nde yer alan boy ve kilo sınırları esas alınır. Ölçümler mutlaka ayakkabısız ve eşofmanlı yapılacaktır. Yaşının gerektirdiği boy uzunluğu ile boy uzunluğuna uygun vücut ağırlığına sahip olmayan adaylar başvuru şartlarını taşımadığından seçim aşamalarına katılamazlar. Bu aşamada elenen adayın itirazı kabul edilir ve farklı tartı, ölçüm veya kontrol cihazları ile tekrar değerlendirilir. İkinci değerlendirmede belirlenen sonuçlar kesindir ve tekrar itiraz edilemez. Askeri Öğrenci Adayları için Boy-Kilo Sınırları, 11.11.2016 Resmi Gazete yayım tarihli ve 29885 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin EK-A bölümünde gösterilmiştir.



Sağlık raporu nedir/nereden alınmalıdır?

Seçim aşamalarında başarılı olan adaylar “Askeri Öğrenci Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almak amacıyla Sağlık Bakanlığınca belirlenecek engelli sağlık raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarına sevk edilir. Yetkili sağlık kuruluşu aday öğrencilerin değerlendirilmesinde 11.11.2016 Resmi Gazete yayım tarihli ve 29885 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde yer alan sağlık kriterlerine göre nihai kararı verecektir.