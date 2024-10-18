MSÜ muvazzaf subay alımında son günler! MSÜ muvazzaf subay alımı başvuru tarihleri
Türk Silahlı Kuvvetlerine en az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokul mezunlarında kuvvet komutanlıklarında, Milli Savunma Üniversitesinde görevlendirilmek üzere 2024 yılı muvazzaf subay adayı alınacak. Alım süresince her türlü duyuru 'https://personeltemin.msb.gov.tr' internet adresinden yapılacak. İşte, MSÜ muvazzaf subay alımı...
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Türk Silahlı Kuvvetlerine en az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokul mezunlarında kuvvet komutanlıklarında, Milli Savunma Üniversitesinde görevlendirilmek üzere 2024 yılı muvazzaf subay adayı alınacak. Adayların 27 ile 32 yaş arasında olması ayrıca yapılacak birçok aşamadan geçmesi gerekiyor. İşte, MSÜ muvazzaf subay alımı...
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MSÜ'YE MUVAZZAF SUBAY ALINACAK
Muvazzaf subay aday adaylarından, tüm seçim aşamalarını geçmelerini müteakip, başarı sıralaması ve yapılacak tercihler esasına göre, sadece kontenjana girenler “Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma (SUTASAK) Eğitimi”ne tabi tutulacak, kontenjana giremeyen (kayıt hakkı kazanamayan) adayların adaylıkları, kayıt işlemlerinin tamamlanması ile sona erecek. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, “Teğmen” rütbesiyle istihdam edildikleri sınıfıyla ilgili kursa gönderilecek. Söz konusu kursu başarı ile bitirenler yerleştirildikleri Kuvvet Komutanlığında/ Millî Savunma Üniversitesi’nin (MSÜ) ilgili Kuvvet Komutanlıkları kadrolarında uygun kadrolara atanarak göreve başlayacak.
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ADAYLARIN TABİ TUTULACAKLARI SEÇİM AŞAMALARI NELERDİR?
1. Evrak Kontrol (asıl başvuru),
2. Fiziki Değerlendirme,
3. Kişilik Değerlendirme Testi,
4. Fiziki Yeterlilik Testi (Spor),
5. Sağlık Kurulu Raporu İşlemleri,
6. Mülakat Sınavı,
7. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması.
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MSÜ MUVAZZAF SUBAY ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
Muvazzaf subay alımı başvuruları 2 Ekim ile 20 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.