MSÜ'YE MUVAZZAF SUBAY ALINACAK

Muvazzaf subay aday adaylarından, tüm seçim aşamalarını geçmelerini müteakip, başarı sıralaması ve yapılacak tercihler esasına göre, sadece kontenjana girenler “Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma (SUTASAK) Eğitimi”ne tabi tutulacak, kontenjana giremeyen (kayıt hakkı kazanamayan) adayların adaylıkları, kayıt işlemlerinin tamamlanması ile sona erecek. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, “Teğmen” rütbesiyle istihdam edildikleri sınıfıyla ilgili kursa gönderilecek. Söz konusu kursu başarı ile bitirenler yerleştirildikleri Kuvvet Komutanlığında/ Millî Savunma Üniversitesi’nin (MSÜ) ilgili Kuvvet Komutanlıkları kadrolarında uygun kadrolara atanarak göreve başlayacak.