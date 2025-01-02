MSÜ başvuruları başladı! ÖSYM kılavuzu ile 2025 MSÜ başvuru ekranı ve ücreti
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre, Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) 23 Şubat'ta yapılacak. MSÜ başvuru tarihleri ÖSYM sınav takvimi ile belli olmuştu. Buna göre, MSÜ başvuruları 2 Ocak Perşembe bugün başladı ve 27 Ocak'ta sona erecek. 2025 MSÜ başvuru kılavuzu yayınlandı. Böylece ''MSÜ başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?'' soruları yanıt buldu. İşte 2025 MSÜ başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar…
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Ocak ayına girilmesiyle birlikte MSÜ sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM sınav takvimi ile MSÜ başvuru tarihleri belli olmuştu. Takvimde belirtildiği gibi Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) başvuruları bugün başladı. Sınava katılmak isteyen adaylar, işlemlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirecek. Peki, MSÜ başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte, 2025 MSÜ başvuru ekranı ve kılavuzu hakkında detaylar…
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2025 MSÜ BAŞVURULARI BAŞLADI!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimi ile Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) başvuru tarihleri belli oldu.
Takvime göre 2025 MSÜ başvuruları, 2 Ocak Perşembe bugün başladı ve 27 Ocak tarihinde sona erecek.
Geç başvurular ise 30 Ocak 2025 tarihinde alınacak.
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2025 MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını 2 Ocak 2025 günü saat 14.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.
2025-MSÜ’ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca Başkanlığımızca uygulanacak olan 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (2025-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için 2025-YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2025-YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir.
2025 MSÜ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NASIL ÖDENİR?
MSÜ sınavı başvuru ücreti, 450 TL olarak belirlendi. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenmektedir.
Adaylar, sınav ücretini kılavuzda belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatıracak.
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Ödeme yapılacak bankalar:
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
QNB Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve Mobil Bankacılık (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, internet Bankacılığı, Mobil Bankacılık ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
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MSÜ 2025 NE ZAMAN?
MSÜ sınavı, 23 Şubat 2025 tarihinde düzenlenecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.
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MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ sonuçları 18 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.