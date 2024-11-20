Motosiklet kaskıyla dehşete uğradı!

Tekirdağ Çorlu'da yol verme tartışması yüzünden otomobil sürücüsü tarafından kaskıyla dövülen motosikletli kanlar içinde hastaneye kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre motosikletiyle trafikte seyreden S.D. ile bir otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı.

Olay sonrası motosiklet ve otomobil sürücüsü araçlarından indi. Yaşanan tartışma sonrası S.D., otomobil sürücüsü tarafından kaskıyla dövüldü.

Başına aldığı kask darbesiyle kanlar içinde kalan yaralı motosiklet sürücüsü S.D. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili konuşan motosiklet sürücüsü S.D. “Yol verme yüzünden otomobil sürücüsüyle bir tartışma yaşadık. Ben ona hakaret de etmedim, kötü bir şey de söylemedim. Motordan indim sürücünün yanına gittim ve dedim ki, ‘arkadaşım sen benim üzerime niye arabayı sürdün' dedim. Daha sonra kaskımı alıp benim kafama vurdu” diye konuştu. Sürücü S.D. saldırgan hakkında şikayetçi olacağını söyledi.