        Tüm Haberler
        Motorlu araçlar ve römorkları ile bunlar için tasarlanan aksamlarının güvenliğine düzenleme

        Motorlu araçlar ve römorkları ile bunlar için tasarlanan aksamlarının güvenliğine düzenleme

        Motorlu araçlar ve römorkları ile bunlar için tasarlanan aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelerin genel güvenliği ve yapım özellikleri Avrupa Birliği'ne (AB) uyum kapsamında yeniden düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2025 - 17:17 Güncelleme: 16.09.2025 - 17:17
        Römorklar için düzenleme
        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının konuya ilişkin yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Buna göre, tip onayı mevcut yeni imal edilecek araç, aksam veya ayrı teknik ünite için uygulama tarihi 7 Temmuz 2026 olarak belirlendi. 7 Temmuz 2027 tarihinden itibaren belirtilen çekme kabiliyetine ilişkin teknik şartlara uymayan araçların piyasaya arzına, tesciline ve hizmete girmesine izin verilmeyecek.

        Bağlanma sistemleri, çarpışma testi, yakıt sistemi bütünlüğü ve yüksek voltajlı elektrik güvenliği ile ilgili şartlar da güncellendi. Her araç üzerine bir araç tanıtım numarası (VIN) işaretlenecek. VIN benzersiz olacak ve kesin şekilde belirli bir araca atanacak. İmalatçı, VIN numarası aracılığıyla aracın 30 yıllık bir süre boyunca izlenebilirliğini sağlayacak.

