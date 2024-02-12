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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Motorine zam geliyor! 12 Şubat 2024 akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? - Merak Edilenler Haberleri

        Araç sahipleri dikkat: Motorine büyük zam yolda! 12 Şubat 2024 akaryakıt fiyatları

        Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bu geceden itibaren motorine zam geleceği belirtildi. Araç sahiplerini üzen haberin ardından güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatı araştırması hız kazandı. İşte, 12 Şubat 2024 LPG, motorin ve benzin fiyatlarında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2024 - 12:17 Güncelleme: 12.02.2024 - 12:17
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        • 1

          Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiledi. Son edinilen bilgilere göre; motorine büyük bir zam bekleniyor. Bu bağlamda akaryakıt fiyatları tablosu araştırılıyor. İşte, 12 Şubat 2024 Pazartesi günü itibarıyla güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...

        • 2

          MOTORİNE ZAM YOLDA!

          12 Şubat'ı 13 Şubat'a bağlayan gece yarısından itibaren motorine 2,56 TL zam gelmesi bekleniyor. Bu zam ile birlikte motorinin litre fiyatı ilk defa 45 TL'yi aşacak.

        • 3

          İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 39,29 TL

          İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 41,64 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,41 TL

        • 4

          İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 39,38 TL

          İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 41,71 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20,15 TL

        • 5

          ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

          Benzin fiyatı: 40,07 TL

          Motorin fiyatı: 42,45 TL

          LPG fiyatı: 20,59 TL

        • 6

          İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin fiyatı: 40,30 TL

          Motorin fiyatı: 42,67 TL

          LPG fiyatı: 20,62 TL

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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