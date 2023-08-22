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Geçen hafta yapılan 1.5 liralık indirimin ardından motorine bu sefer zam geldi. Motorinin litre fiyatı bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1.01 lira artırıldı.

Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında motorinin litre fiyatı ortalama 37.85 liraya, Anadolu yakasında 37.79 liraya yükseldi. Litre fiyatı Ankara'da 38.36 lira, İzmir'de 38.52 lira, Bursa'da 38.40 lira, Adana'da 38.79 lira, Antalya ve Diyarbakır'da ise 39.06 lira oldu.

Son zamla beraber motorin fiyatları son 2 ayda ortalama yüzde 95 artmış oldu.