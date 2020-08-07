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Kurdaki hareket akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) bu gece yarısından itibaren motorinin litresine 16 kuruş zam geldiğini duyurdu. Zamla birlikte motorinin litresi 6 TL'yi geçecek. Motorin litre satış fiyatı ortalama İstanbul'da 5.92 liradan 6.08 liraya, Ankara'da 5.97 liradan 6.13 liraya ve İzmir'de 6.01 liradan 6.17 liraya yükselecek.

Benzinde 10 Ağustos'a kadar fiyat değişikliği beklenmiyor.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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