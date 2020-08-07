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Dün 7.28'i aşarak tarihi zirvesine yükselen dolar/TL günü de 7.25'ten kapatmıştı.Doların ana para birimleri karşısındaki ortalama değerini gösteren dolar endeksi dün 2 yılın dibine gerilemesine rağmen TL karşısında bu tarihi rekor geldi.

Dolar yeni güne de 7.26 liranın üzerinde başladı. Bunun yanında Euro 8.61, sterlin ise 9.53 lira civarında işlem görüyor.

Dün 2.065 doların üzerine tırmanan altının ons fiyatı ise bugün kazanımlarının bir kısmını vermiş durumda. Yine de 2.057 dolarla tarihi zirvesine yakın seyrediyor.