Motorine indirim geldi

Uluslararası piyasalarda akaryakıt fiyatlarının düşmesine paralel bir şekilde motorinin satış fiyatına indirim geldi.

Bugünden geçerli olmak üzere motorinin litre satış fiyatı 92 kuruş düştü. Böylece motorinin litresi İstanbul Avrupa yakasında 24.51 liraya geriledi.

Sektör temsilcileri benzine de indirim beklediğini bildirdi.

Motorinin litresi temmuz başında 26.67 liraydı. Son indirimle beraber motorin satış fiyatı bu ay yüzde 8 düşmüş oldu.