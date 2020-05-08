Akaryakıtta, fiyat artışları durmuyor. Bu gece benzine 15, motorine 13 kuruş zam bekleniyor. Uluslar arası piyasalarda Brent petrol ve akaryakıt fiyatları, (kısa süreli düşüşler gösterse de) yukarı yönlü bir ivme kazandı. Brent petrol, 30-31 dolar aralığında seyrediyor. Tonu, benzinin (son 24 saatte) 238 dolardan 263 dolara, motorinin 236 dolardan 251 dolara yükseldi. Yurt içinde dolar kuru yükseliyor.

Bu gece akaryakıt fiyatlarında artış bekleniyor. Benzine 15, motorine 13 kuruş düzeyinde zam hesaplanıyor.