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        Haberler Dünya Orban AB yönetimini dinlemedi, Rusya'yı ziyaret etti | Dış Haberler

        Orban AB yönetimini dinlemedi, Rusya'yı ziyaret etti

        Avrupa Birliği (AB) dönem başkanı Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban, bugün Rusya'ya kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. AB yönetiminin tüm tepkilerine rağmen ziyareti yapan Orban, amacının Birliği temsil ederek müzakere başlatmak olmadığını, yalnızca barış yolunda ilk adımların atılmasına hizmet etmek istediğini söyledi. AB yönetimi ise, "Bizim adımıza temas kuramaz" açıklamasını yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 11:28 Güncelleme: 05.07.2024 - 14:56
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        Orban ve AB arasında 'Rusya' krizi
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        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi.

        Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Orban ile Moskova'da görüşmekten memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Buraya yalnızca uzun dönemli ortak olarak değil, aynı zamanda Avrupa Birliği (AB) Konseyi dönem başkanı olarak geldiniz." dedi.

        Rusya Dışişleri Bakanlığında ülkesinin Ukrayna konusundaki barış planını sunduğu bir konuşma yaptığını anımsatan Putin, “Konuşmamdan muhtemelen haberdarsınızdır. Orada olası bir barışçıl çözüme ilişkin yaklaşımımızı ortaya koyduk. Ukrayna ile ilgili nüansları konuşmak için geldiniz. Umarım sizin ve AB’nin pozisyonu konusunda bilgi vereceksiniz." ifadelerini kullandı.

        Rusya ile Macaristan arasındaki ticaret hacminde önemli bir düşüş yaşandığını kaydeden Putin, "Ama genel olarak üzerinde çalışılacak şeyler bulunuyor ve ortak projeler hayata geçiriyoruz. Her halükarda konuşacak konularımız var." diye konuştu.

        Putin, Orban’ı ve Macar heyeti ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

        Orban: "Pozisyonunuzu duymak istiyorum"

        Macaristan Başbakanı Orban ise Putin ile son yıllarda birçok kez görüştüklerini belirterek, "Ancak bugünkü görüşmemiz diğerlerine göre daha özel." dedi.

        Ukrayna krizine değinen Orban, "Bununla ilgili her iki tarafla da görüşebilen ülke sayısı gittikçe azalıyor. Yakında Macaristan, Avrupa'da her iki tarafla da görüşebilen tek ülke olacak. Sizinle bazı önemli konuları görüşmek ve Avrupa için bazı önemli konularla ilgili pozisyonunuzu duymak istiyorum." diye konuştu.

        AB'den tepkiler

        Orban, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in dün yaptığı "AB dönem başkanlığının AB adına Rusya ile temas kurma yetkisi yoktur." uyarısına yanıt verdi.

        Sosyal medya hesabından Macar televizyonuna yaptığı açıklamayı paylaşan Orban, "Brüksel'de rahat bir koltukta oturarak barışı sağlayamazsınız. AB dönem başkanlığının AB adına müzakere yetkisi olmasa bile arkamıza yaslanıp savaşın mucizevi bir şekilde sona ermesini bekleyemeyiz. Barış yolunda ilk adımların atılmasında önemli bir araç olarak hizmet edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Orban, dönem başkanlığını üstlenmesinin 2. gününde Ukrayna'yı ziyaret ettiğini anımsatarak, "Yaptığım şey bir müzakere formatı gibi görünebilir ama değil. Bu yüzden bir yetkiye ihtiyacım yok çünkü hiçbir şeyi temsil etmiyorum. Sadece savaş tehdidinin olduğu veya Avrupa ve Macaristan için olumsuz sonuçları olan bir savaşın olduğu yerlere gidiyorum ve gerçekler üzerine konuşuyorum." değerlendirmesini yaptı.

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        Macaristan, AB üyesi ülkeler arasında 6 ayda bir dönüşümlü üstlenilen dönem başkanlığını 1 Temmuz'da devralmıştı.

        Orban, dönem başkanlığını üstlendikten sonra ilk dış ziyaretini Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yapmış, burada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenksiy ile görüşmüştü.

        AB-Rusya ilişkileri, 2014'de Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhakının ardından gerilemiş ve 2022'de Ukrayna-Rusya savaşının başlamasıyla maslahatgüzarlık seviyesine indirilmişti.

        Macaristan ile AB arasında, Ukrayna-Rusya arasında süren savaş, Ukrayna'ya askeri ve mali destek ile Ukrayna'nın AB üyeliği gibi konularda anlaşmazlıklar yaşanıyor.

        Savaşa yönelik AB'den farklı politika sergileyen Orban sıklıkla "Rus yanlısı" olmakla suçlanırken, Macar lider bu iddiaları reddediyor.

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