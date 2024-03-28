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        Haberler Dünya Moskova ve Pyongyang arasındaki ilişkiler ilerliyor: Rus istihbaratı, Kuzey Kore'yi ziyaret etti

        Moskova ve Pyongyang arasındaki ilişkiler ilerliyor: Rus istihbaratı, Kuzey Kore'yi ziyaret etti

        Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin başkanlığındaki Rus heyetinin Kuzey Kore'yi ziyaret ettiği bildirildi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 28.03.2024 - 11:29 Güncelleme: 28.03.2024 - 13:02
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        Rus istihbaratı, Kuzey Kore'yi ziyaret etti
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        Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin başkanlığındaki heyet, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'ı ziyaret etti.

        Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın haberine göre, Narışkin ve beraberindeki heyet 25-27 Mart'ta Kuzey Koreli yetkililerle temaslarda bulundu.

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        Narışkin, Kuzey Kore Devlet Güvenliği Bakanı Ri Chang-dae​​​​​​​ ile bir araya geldi. Taraflar, Kore Yarımadası ve Rusya'ya ilişkin bölgesel ve uluslararası durum hakkında fikirlerini paylaştı.

        Narışkin ve Ri, "düşman güçlerin sürekli artan tehditlerine karşı işbirliğini artırma" konusunu ele aldı.

        Ajansın haberine göre iki taraf, uluslararası gelişmelere dair birbirlerini bilgilendirdi. Yetkililer, Kore Yarımadası ve Rusya’daki gelişmelere dair de görüş alışverişinde bulundu.

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        Haberde görüşmelerin "samimi ve dostça bir atmosferde" gerçekleştiği vurgulandı.

        Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Eylül 2023'te Rusya'yı ziyaret etmişti. İki ülke ilişkilerinin ziyaretin ardından daha ilerlediği belirtiliyor.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir. Arşivdendir.

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        #kuzey kore
        #rusya
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