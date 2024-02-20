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        Haberler Dünya Rusya Devlet Başkanı Putin, Kuzey Kore lideri Kim'e Rus yapımı otomobil hediye etti

        Rusya Devlet Başkanı Putin, Kuzey Kore lideri Kim'e Rus yapımı otomobil hediye etti

        Rusya Devlet Başkanı Putin, Kuzey Kore lideri Kim'e, aralarındaki özel dostluğun göstergesi olarak kişisel kullanımı için Rus yapımı araç hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 11:07 Güncelleme: 20.02.2024 - 11:09
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        Putin'den Kim'e 'özel dostluk' hediyesi
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        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a Rus yapımı otomobil hediye ettiği bildirildi.

        Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırılan habere göre, Putin, Kuzey Kore lideri Kim'e, aralarındaki özel dostluğun göstergesi olarak kişisel kullanımı için Rus yapımı araç hediye etti.

        Modeli belirtilmeyen otomobil, Kim'in kız kardeşi Kim Yo-jong ile İşçi Partisi Merkez Komite Sekreteri Pak Jong-chon tarafından teslim alındı.

        Kim, hediyenin iki ülke lideri arasındaki özel bağın göstergesi olduğunu belirterek, ağabeyinin Putin'e teşekkürlerini iletti.

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        Aracın nasıl gönderildiği ve nerede teslim alındığı bilgisi paylaşılmadı.

        Kuzey Kore lideri Kim, Rusya'ya geçen yıl eylül ayında yaptığı ziyarette, Putin'in kişisel Aurus Senat limuzinine binmişti. İki ülke arasındaki ilişkilerin, bu ziyaretten sonra daha da ilerlediği belirtiliyor.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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        #Vladimir Putin
        #Kim Jong Un
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