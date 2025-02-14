MHP, kalp kapakçığı girişimsel operasyonu geçiren Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin bugün itibarıyla hastanedeki tedavi sürecinin tamamlandığını ve taburcu edildiğini bildirdi.

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DHA'da yer alan habere göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Şubat'ta Gebze ilçesinde bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

Bahçeli, 2 gün sonra burada ameliyat edildi. Ameliyatın ardından yapılan açıklamada, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli planlı tetkik ve tedavileri için 4 Şubat tarihinde Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesine yatırılmıştır. Yapılan tetkik ve tıbbi değerlendirmeler sonucunda, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, 6 Şubat tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır. Tıbbi durumu son derece iyi ve stabil olup, odasında dinlenmektedir. Kısa zaman içerisinde hastane süreci tamamlanarak günlük yaşantısına dönecektir" ifadelerine yer verildi.

YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

6 Şubat'ta yapılan ameliyattan 3 gün sonra yazılı açıklama yapan Bahçeli, "Malumlarınız olacağı üzere her insanın başına gelebilecek bir rahatsızlık devresinden geçerek tedavi sürecimin sonuna yaklaştım ve hamdolsun hızla iyileşme sürecine girdim. Bu kapsamda şifayı bahşeden Rabb'ime şükrediyorum" dedi. Bahçeli, ameliyat olduğu hastaneden taburcu edildi.

MHP: KISA ZAMANDA MESAİSİNE BAŞLAYACAK

MHP Özel Kalem Müdürlüğü'nden bugün yapılan açıklamada, "14 Şubat 2025 tarihi itibarıyla Sayın Genel Başkanımızın hastanedeki tedavi süreci tamamlanmış olup bugün itibariyle taburcu olarak Ankara'ya geçmiş bulunmaktadır. Bundan sonraki tedavi süreci nekahat dönemi olmak kaydıyla doktorların tayin edeceği kısa bir zaman zarfında yüce Allah'ın izniyle mesaisine başlayacaktır" denildi. Öte yandan Bahçeli, 15 Ocak 2016 tarihinde aynı hastanede açık kalp ameliyatı olmuştu.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Kocaeli Gebze'de tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmesiyle ilgili MHP'den açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"MHP Genel Başkanı Liderimiz Sn. Devlet Bahçeli, 4 Şubat 2025 Tarihinde Kocaeli Gebze’de bulunan Anadolu Sağlık Merkezine daha önce planlanmış tetkik, tahlil ve check-up yapılmak üzere giriş yapılmış olup, tetkikler sonucunda daha önce yapılmış olan kalp kapakçığında sorun meydana geldiği gözlemlenerek başarılı bir kalp kapakçığı girişimsel operasyonu geçirmiştir. Hastane yatışından tedavi süreci tamamlanmasına kadar başta hastane sahibi Tuncay Özilhan Beyefendi olmak üzere Anadolu Sağlık Merkezi'nin çok kıymetli doktorları, hemşireleri ve özveriyle hizmet eden tüm çalışanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz. 14 Şubat 2025 tarihi itibarıyla Sayın Genel Başkanımızın hastanedeki tedavi süreci tamamlanmış olup bugün itibariyle taburcu olarak Ankara’ya geçmiş bulunmaktadır. Bundan sonraki tedavi süreci nekahat dönemi olmak kaydıyla doktorların tayin edeceği kısa bir zaman zarfında Yüce Allah’ın izniyle mesaisine başlayacaktır."