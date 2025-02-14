Fenerbahçe'nin zaferi Belçika'da yankılandı: "Tokat yedi"
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Anderlecht'i 3-0 mağlup ederek turun kapısını sonuna kadar aralayan Fenerbahçe'nin zaferi, Belçika'da işte böyle yankılandı
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UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk ettiği Belçika'nın Anderlecht takımını 3-0 yenen Fenerbahçe, rövanş öncesinde büyük avantaj yakaladı.
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Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, 11. dakikada Dusan Tadic'in golüyle öne geçti. Golün ardından geri çekilen sarı-lacivertliler, kalesinde pozisyon vermezken, topun kontrolünü ise rakibine bıraktı. Hücumda çoğalmakta zorlanan Fenerbahçe, 42. dakikada ani gelişen atakta Edin Dzeko'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı ve soyunma odasına 2-0 üstün gitti.
Karşılaşmanın ikinci yarısına da etkili giren Fenerbahçe, 57. dakikada Youssef En-Nesyri ile skoru 3-0 yaptı. Golün ardından 59. dakikada Yusuf Akçiçek ile bir topu direkten dönen sarı-lacivertliler, kalan bölümde skoru korudu ve sahadan 3-0 galip ayrıldı.
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Mücadelenin rövanşı, 20 Şubat Perşembe günü Belçika'da oynanacak. Öte yandan Fenerbahçe'nin zaferi, Belçika'da işte böyle yankılandı:
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7sur7: "Anderlecht Türkiye'de tokat yedi. Tartışmalı hakem kararları ve Anderlecht için kabus gibi bir akşam."
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Lesoir: "Anderlecht, İstanbul cehenneminde acı bir yenilgi aldı. Avrupa Ligi'nden elenme ihtimalleri çok yüksek."
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Sporza: "Anderlecht, Fenerbahçe karşısında aldığı ağır yenilginin ardından Avrupa hedeflerini bir kenara kaldırmış gibi görünüyor."
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Walfoot: "Maçın temposuna ayak uyduramayan ve hakem baskısı altında ezilen Anderlecht'in, rövanş maçında bir mucizeye ihtiyacı var."
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RTL: "Anderlecht'in tüyleri yolundu"
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De Morgen: "Birkaç yaşlı Balkan oyuncusu, Anderlecht'i teslim aldı"
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Voetbalnieuws: "Fenerbahçe karşısında Avrupa'da üst üste üçüncü yenilgi alındı. Mor-Beyazlılar İstanbul'da bazı hakem hatalarına da kurban gitti"
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