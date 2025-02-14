Fenerbahçe'nin zaferi Belçika'da yankılandı: "Tokat yedi"

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, 11. dakikada Dusan Tadic'in golüyle öne geçti. Golün ardından geri çekilen sarı-lacivertliler, kalesinde pozisyon vermezken, topun kontrolünü ise rakibine bıraktı. Hücumda çoğalmakta zorlanan Fenerbahçe, 42. dakikada ani gelişen atakta Edin Dzeko'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı ve soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına da etkili giren Fenerbahçe, 57. dakikada Youssef En-Nesyri ile skoru 3-0 yaptı. Golün ardından 59. dakikada Yusuf Akçiçek ile bir topu direkten dönen sarı-lacivertliler, kalan bölümde skoru korudu ve sahadan 3-0 galip ayrıldı.