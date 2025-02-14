Kayınpeder ile 2 damadını öldürmüştü! "Çok pişmanım hayatım karardı!"
Adana'da, kız arkadaşının staj yaptığı iş yerini basıp, taciz ettiğini ileri sürdüğü işletmeci 64 yaşındaki Fuat Kalaycık ile 2 damadını tabanca ile vurarak öldüren 20 yaşındaki Talat Ateş ifadesinde, "Keşke olmasaydı, çok pişmanım. Hayatım karardı" dedi
Adana'da olay, 10 Şubat'ta saat 18.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi Hacı Ömer Sabancı Caddesi'ndeki medikal ürünler satan bir iş yerinde meydana geldi.
ÜÇ KİŞİYİ KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU
DHA'daki habere göre kız arkadaşı A.A.'nın staj yaptığı iş yerine çift tabancayla gelen Talat Ateş (20), işletmeci Fuat Kalaycık (64) ile damatları Özgür Ozan Ekinci (43) ve Oğuzhan Söylemezler'e (29) peş peşe ateş etti.
OLAY YERİNDEN KAÇTIİşletme sahibi Fuat Kalaycık, 64 yaşındaydı.
Vücutlarının çeşitli yerlerinden vurulan Kalaycık, Ekinci ve Söylemezler kanlar içinde yere yığıldı, Ateş olay yerinden otomobiline binerek kaçtı.
KAYINPEDER VE 2 DAMADI ÖLDÜOğuzhan Söylemezler, 29 yaşındaydı.
Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, kayınpeder ve 2 damadının hayatını kaybettiğini belirlendi. Savcının ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından 3 kişinin cansız bedenleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
KATİL ZANLISI YAKALANDIÖzgür Ozan Ekinci, 43 yaşındaydı.
Olayın ardından kaçan Talat Ateş, Sarıçam ilçesi Hekimköy Bulvarı'nda yakalandı. Olayda kullanılan 2 tabanca da ele geçirildi.
"ÇOK PİŞMANIM HAYATIM KARARDI"
Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Talat Ateş ifadesinde, "Kız arkadaşım orada staj yapıyordu. İş çıkışı aldığım kız arkadaşımdan taciz edildiğini öğrendim. Eve gidip silahlarımı aldım. Daha sonra kız arkadaşımın staj yaptığı iş yerine gelerek eylemi gerçekleştirdim. Bir anlık cinnetle yaptım, çok pişmanım. Keşke olmasaydı, çok pişmanım. Hayatım karardı" dedi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Polisin bilgisine başvurduğu A.A. da Fuat Kalaycık'ın kendisini elle taciz ettiğini iddia etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Talat Ateş, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.