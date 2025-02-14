İlginç istatistik: Tecrübe Galatasaray'a yaramadı!

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray, Avrupa’nın en düşük yaş ortalamasına sahip takımı AZ Alkmaar’a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, 40 dakika boyunca 10 kişi mücadele ettiği karşılaşmayı 4-1’lik skorla kaybederek tur umutlarını zora soktu.

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Galatasaray’ın Avrupa’da oynadığı son 11 maçtaki istatistikleri dikkat çekti. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 10 kez rakiplerinden daha yüksek yaş ortalamasına sahip kadrolarla sahaya çıktı ve yalnızca bir maçta rakibinden daha fazla koşu mesafesi kat edebildi. Galatasaray’ın rakibinden daha fazla koştuğu tek karşılaşma, aynı zamanda rakibinden daha düşük yaş ortalamasıyla sahaya çıktığı tek maç olan PAOK mücadelesiydi. Sarı-kırmızılılar, o maçı 3-1 kazanmayı başardı.

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Daha yaşlı kadroyla sahaya çıkıp daha az mesafe kat ettiği diğer 10 maçın yalnızca ikisini kazanan Galatasaray, iç sahada Elfsborg’u 4-3, Tottenham’ı ise 3-2 mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların Avrupa’daki diğer maçlarında aldığı sonuçlar şöyle:

Beraberlikler:

RFS (26.1 yaş ortalaması) – 2-2

AZ Alkmaar (24.6 yaş ortalaması) – 1-1

Malmö (25.5 yaş ortalaması) – 2-2

Dinamo Kiev (24.4 yaş ortalaması) – 3-3

Mağlubiyetler:

Young Boys (24.8 yaş ortalaması) – 3-2

Young Boys (24.4 yaş ortalaması) – 1-0

Ajax (24.8 yaş ortalaması) – 2-1

AZ Alkmaar (23.5 yaş ortalaması) – 4-1