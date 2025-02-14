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        Haberler Gündem Hava Durumu Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel yazdı: Yağmurlu günler | Son dakika haberleri

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel yazdı: Yağmurlu günler

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta yurt genelinde yaşanabilecek hava durumunu kaleme aldı

        Giriş: 14.02.2025 - 18:30 Güncelleme: 14.02.2025 - 18:34
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        Yağmurlu günler
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        Türkiye’de soğuk havayla geçen haftanın ardından hava ısınıyor. Batıda kar soğuğu, yerini mevsim normallerine yakın sıcaklıklara bırakıyor. Cuma akşamı olurken İzmir kıyılarında lokal yağmur, Muğla-Milas-Bodrum arasında kuvvetli yağmur geçişi görülüyor. Marmara’da ise yağmurlar yarın.

        İstanbul’da cumartesi öğlen-gece arası ve pazar sabahı yağmur bekliyor.

        LODOS HAVAYI YUMUŞATACAK

        Cumartesi öğleden sonra biraz da kuvvetli yağabilir. Hava sıcaklıkları İstanbul’da hafta sonu 10°C’ye kadar tırmanıyor. Bursa’da cumartesi akşamı yağmur beklenirken sıcaklık merkezi ilçelerde 13°C’ye kadar çıkacak. Marmara’da lodostan esecek rüzgar havayı yumuşatıyor.

        ANKARA'DA GÜNEŞLİ BİR GÜN

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        Ankara’da hafta sonu gökyüzü az bulutlu ve güneşli. Gündüz sıcaklıkları başkentte 9°C’ye kadar yükseliyor. Bitirmek üzere olduğumuz bu hafta, Nevşehir ve yakın çevresine unutulmaz bir kar bıraktı. Orta Anadolu’nun biraz doğusundaki bu alanda kar kalınlığı 2 günde 50 santimetreyi geçti. Doğu Anadolu’da, Marmara’da ve Karadeniz’de kar yağışları sınırlı kaldı. Her yerde yağmadığı gibi bu gelen ısınma ile mevcut kar örtüsü de incelir.

        EN YOĞUN KAR NEREDE YAĞAR?

        Fakat gelecek hafta bu kar kuraklığımıza iyi gelecek havalar yaşayabiliriz. Şimdiki tahminler olumsuz yönde değişmezse 16-24 Şubat arası birden fazla soğuk ve yağışlı sistem, Türkiye genelinde batıdan doğuya her bölgede etkili olabilir. Akıllara hemen İstanbul ve Ankara bu kez yar yağışını kuvvetli biçimde alır mı, her yer beyaz olur mu soruları geliyor. Şu anki görünümde en yoğun kar Karadeniz kıyılarına yağacak. Kış mevsimleri artık genel olarak kıyılarda kar örtüsü görmek zorlaşıyor. Karadeniz kıyıları da farksız değil. Haftaya özellikle ulaşımda, şehirler arası yollarda ve dağ yollarında büyük oranda ulaşım durabilir. Karadeniz ve Doğu Anadolu kış mevsimine hızlı bir dönüş yapacak.

        İSTANBUL'DA KUVVETLİ YAĞIŞ İHTİMALİ

        Marmara’da ise olasılıklar yine kuvvetli kar yağışını sınırlı alanda veriyor. Marmara’nın batısı ve Çanakkale çevresi çok kurak. Edirne-Kırklareli arasında soğuk var ama yağış yok. Bu durum bölgedeki tarım başta olmak üzere çok şeyi etkiliyor. Yaklaşan bu soğuk sistemlerde ise İstanbul muhtemelen yağışların bir kısmını yine yağmur olarak alacak. Fakat İstanbul için kuvvetli kar yağışının bu kez şehir genelinde görülme ihtimali de var.

        Bu durumlar 17 Şubat Pazartesi daha belirgin hale gelir ve tahmin tutarlılığı yükselince bilgi paylaşımı yapılır.

        BARAJLAR YÜZDE 70 DOLABİLİR

        Bu Şubat ayının sert soğuklarla ve kar yağışlarıyla geçeceğini tahmin ediyorduk. Yağış miktarları ise başta Güneydoğu, Trakya ve İç Ege’de çok düşük kaldı. İnsanlar nem içeriği zayıf, kuru soğukla günlerini geçirirken su havzaları ve tarlalar bu bölgelerimizde yeterince beslenemedi. Güneydoğu için gelecek hafta daha bereketli geçecek görünüyor. Marmara’da ise barajlar İstanbul’da %60 ortalama doluluğa ulaştı. Yeni haftanın ve bu hafta sonunun yağışları ile barajlar %70 doluluğa doğru yükselecektir.

        Ankara’da ve İzmir’de ise tıpkı Güneydoğu ve Ege’nin iç kesimlerinde olduğu gibi su az, dereler cılız ya da ortalama seviyelerde akıyor.

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