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        Haberler Magazin Merve Taşkın, gözaltına alındı - Merve Taşkın kidir, neden gözaltında? Magazin haberleri

        Merve Taşkın, gözaltına alındı

        Sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Merve Taşkın'ın, 'müstehcenlik' suçu nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2025 - 17:35 Güncelleme: 14.02.2025 - 21:55
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        Merve Taşkın, gözaltına alındı
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        Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Merve Taşkın, 14 Şubat Sevgililer Günü'yle ilgili yaptığı paylaşımından dolayı 'müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alındı.

        Taşkın paylaşımında, "14 Şubat’ta yalnız olanlara 400 bin TL karşılığında kız arkadaş olabilirim" diye yazdı.

        Bu paylaşım üzerine dikkatleri üzerine çeken Taşkın ile ilgili ihbarlar geldi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, savcılığın talimatı üzerine Merve Taşkın’ı ‘müstehcenlik’ suçlamasıyla gözaltına aldı. Gözaltına alınan Taşkın, Gayrettepe’de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Taşkın ile ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

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        Merve Taşkın, 2023 yılında da 'müstehcenlik' suçlamasıyla yargılanmıştı. Bazı yabancı sitelerde 'müstehcen' içerikli görüntü paylaştığı iddiasıyla yargılandığı davada Taşkın'ın beraatine karar verilmişti.

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        #Merve Taşkın

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