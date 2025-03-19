Morgan Stanley Borsa İstanbul'dan çekildi

Borsa İstanbul A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş.’nin Borsa üyeliğinden çıkarıldığını açıkladı.

KAP açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

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"Faaliyet izinlerinden tamamen feragat etme başvurusu Sermaye Piyasası Kurulunca olumlu karşılanarak sahip olduğu Dar Yetkili Aracı Kurum Belgesi iptal edilen Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş. (Üye Kodu:MSI), Borsamız Yönetim Kurulunun 12/03/2025 tarihli kararı ile Borsa üyeliğinden çıkarılmıştır."

"UZUN YILLARDIR İŞLEMLERE ARACILIK ETMİYOR"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Morgan Stanley'nin, daha önce mevcuttaki faaliyet izinlerinden feragat etme başvurusunda bulunduğunu belirtti.

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Söz konusu başvurunun Sermaye Piyasası Kurulunca olumlu karşılanarak kurumun sahip olduğu Dar Yetkili Aracı Kurum Belgesi iptal edildiği belirtilen açıklama şu şekilde devam etti:

"Kurum, Borsa İstanbul Yönetim Kurulunun 12 Mart 2025 tarihli kararı ile Borsa üyeliğinden çıkarılmıştır.

Morgan Stanley A.Ş. uzun yıllardır Borsa İstanbul’da aktif olarak işlemlere aracılık etmemektedir.

Morgan Stanley’in 12 Mart’ta kabul edilen feragat başvurusunun, ülkemizde yaşanan güncel gelişmelerin bir sonucu olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.

Sermaye piyasasının işleyişini bozabilecek spekülatif açıklamalara itibar etmeyiniz."

BU AY 2000 ÇALIŞANINI İŞTEN ÇIKARACAK

Morgan Stanley İletişim Başkanlığı açıklamasında da belirtildiği gibi Borsa İstanbul'dan çekilme kararını önceden alırken, dünya genelinde işten çıkarmalara hazırlanıyor. Bloomberg'ün dün yayımladığı banka kaynaklarına dayandırdığı haberine göre bu ay 2000 çalışanın işine son verilecek. Söz konusu rakam bankanın toplam işgücünün yüzde 2.5'ine tekabül ediyor. Banka kaynakları bu kararın maliyet düşürücü önlemler kapsamında alındığını ifade etti.