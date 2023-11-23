Montella’dan tüm futbolculara mesaj!
A Milli Takım'ın teknik patronu Vincenzo Montella, Galler maçının ardından tüm oyunculara başarı mesajı attı
A Milli Takım, Galler ile deplasmanda berabere kalarak lider olarak EURO 2024'e giderken teknik direktör Vincenzo Montella'dan oyuncularına jest geldi.
İtalyan çalıştırıcı, milli takımdaki tüm oyuncuların cep telefonlarına kısa mesaj göndererek duygularını paylaştı ve kulüp takımlarındaki mücadelelerinde başarılar diledi.
"KENDİNİZE DİKKAT EDİN"
2 önemli maç sonrası kutlamayı sonuna kadar hak ettiklerini belirten Montella oyuncularını mücadeleden dolayı tebrik ederken mart ayındaki kampa kadar kendilerine dikkat etmelerini istedi.