Türkiye’de geliştirip dünyaya oyun satacaklar

Monster Notebook Kurucusu ve CEO’su İlhan Yılmaz’ın kurucusu olduğu bağımsız oyun stüdyosu Semruk Games, Türkiye’den dünyaya açılan uluslararası bir oyun şirketi olma hedefiyle yola çıktığını duyurdu.
İlhan Yılmaz’ın kurduğu ve CEO’luğunu yaptığı İstanbul merkezli oyun stüdyosu Semruk Games sosyal farkındalık gerektiren konulara dijital oyunlar aracılığıyla dikkat çekmeyi hedefliyor.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan İlhan Yılmaz, şöyle konuştu:
“Oyun gibi, kaynağını insana dair çok temel yapılardan alan, hayatın içinden bir olgunun yine insana dair meseleleri iyiye dönüştürecek bir potansiyel taşıdığına inanıyoruz. Temelinde derin ve anlamlı bir hikâye yatan her oyunun ilgi çektiği ve daha çok oyuncuya ulaştığı bilinen bir gerçek. Semruk Games olarak, oyunun dönüştürücü gücünü geleceğe yön veren bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Oyunların etki gücü yüksek bir değere sahip olması, anlatmak istediğimiz hikayelerin geniş kitlelere ulaşmasına eşsiz bir imkân sağlıyor. Stüdyomuzun kuruluş aşamalarını geçtiğimiz ekim ayında tamamladık, alanında yetkin ekibimizle çıktığımız bu yolda zaman içinde büyüyeceğimize ve çok başarılı işlere imza atacağımıza inanıyoruz” dedi.
ADINI MİTOLOJİDEN ALIYOR
Yaklaşık 20 kişiden oluşan ekibiyle yola çıkan stüdyo, adını çeşitli mitolojilerde kuvvetli, dayanıklı, güçlü gibi kavramlarla özdeşleşen çift başlı yırtıcı bir kuş olan Semruk’tan alıyor. Oyun geliştirme süreçlerine mobil oyunlarla başlayan stüdyo, ilerleyen süreçte PC ve konsol oyunları üretmeyi planlıyor.
Semruk Games Yönetici Yapımcısı Kayra Keri Küpçü ise şunları söyledi:
“Oyun sektörü artık 7’den 70’e her yaştan, her sosyo-ekonomik gruptan kadın ve erkek kullanıcıları içine alan, hızlı büyümesiyle yatırımcıların dikkatlerini çeken bir sektör. Semruk Games olarak herkese hitap eden oyunlar üreterek bu büyümeye anlamlı bir katkı sunmak için bir araya gelmiş, tutkulu bir ekibiz. Bu tutkuyu ilk etapta mobil platforma üreteceğimiz oyunlarla, ilerleyen süreçlerde PC ve konsol oyunlarıyla uluslararası ekosistemde ses getirecek bir başarıya dönüştürmeyi hedefliyoruz.”
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