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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Monica Molina 27 Eylül'de İstanbul'da

        Monica Molina 27 Eylül'de İstanbul'da

        İspanyol pop müzik dünyasının en ünlü isimlerinden Monica Molina, 27 Eylül akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2024 - 00:15 Güncelleme: 29.07.2024 - 00:15
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        Monica Molina 27 Eylül'de İstanbul'da
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        Kendine özgü vokalini İspanyol gitarının büyüleyici melodileriyle birleştiren, 'Pequeño Fado’, ‘Ay Amor’, ‘Oh Amores’ gibi kültleşmiş şarkılarıyla İspanyol pop müzik dünyasının en ünlü isimlerinden Monica Molina, İstanbul'a geliyor.

        Molina, kariyeri boyunca yayınladığı “Despidada”, V”uelo, De Cal y Arena” ve “A Vida” isimli dört albümü, ‘Pequeño Fado’, ‘Ay Amor’, ‘Oh Amores’ gibi kültleşen şarkılarında İspanyol müziğinin geleneksel öğelerini benzersiz modern tarzıyla harmanlayarak müzikseverlerle buluşturdu.

        Müziğinde geleneksel İspanyol ezgileri ve modern dokunuşları bir araya getirerek İspanyol pop dünyasının en başarılı sanatçılarından biri haline geldi. ‘Vuela’ albümüyle ‘En İyi Latin Müzik Albümü’ alanında Grammy adaylığına sahip Monica Molina, duygusal şarkılarını 27 Eylül Cuma akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşturacak. Konserin biletleri passo'da satışa çıktı.

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        #Monica Molina
        #Zorlu PSM
        #konser
        #müzik
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