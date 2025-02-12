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        Haberler Bilgi Spor Monaco - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi play-off Monaco - Benfica maçı hangi kanalda?

        Monaco - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Benfica, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Monaco'ya konuk oluyor. II. Louis Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele öncesinde, Monaco - Benfica karşılaşmasının maç saati futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 8 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Benfica lig aşamasını 16. sırada tamamladı. Öte yandan milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün Monaco karşısında forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu. Peki, "Monaco - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Monaco - Benfica Şampiyonlar Ligi play-off turu maçı yayıncı kuruluşu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2025 - 19:18 Güncelleme: 12.02.2025 - 19:18
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        • 1

          Monaco - Benfica maçı için nefesler tutuldu. Monaco Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak lig aşamasını 17. sırada tamamladı. Her iki takımda rövanş mücadelesi için avantajlı skoru elde etmek için sahaya çıkıyor. Peki, "Monaco - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi play-off Monaco - Benfica maçı hangi kanalda?" İşte Monaco - Benfica maçı muhtemel 11'ler...

        • 2

          MONACO - BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Monaco - Benfica maçı 12 Şubat Çarşamba bu akşam saat 23:00'te oynanacak. Kritik mücadelede İtalyan hakem Maurizio Mariani düdük çalacak.

        • 3

          MONACO - BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA?

          II. Louis Stadyumu'nda oynanacak Monaco - Benfica maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

        • 4

          ORKUN KÖKÇÜ VE KEREM AKTÜRKOĞLU OYNAYACAK MI?

          Son dönemde oynadığı futbolla eleştirilerin hedefinde olan Kerem Aktürkoğlu'nun maça yedeklerden başlaması bekleniyor.

          Orkun Kökçü'nün ise ilk 11'de forma giymesi bekleniyor

        • 5

          MUHTEMEL 11'LER

          Monaco: Majecki; Vanderson, Kehrer, Salisu, Henrique; Zakaria, Magassa; Akliouche, Golovin, Ben Seghir; Biereth.

          Benfica: Trubin; Tomas Araujo, Antonio Silva, Otamendi, Fernandez; Florentino Luis, Aursnes, Orkun Kökçü; Di Maria, Pavlidis, Schjelderup

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