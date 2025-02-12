Monaco - Benfica maçı için nefesler tutuldu. Monaco Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak lig aşamasını 17. sırada tamamladı. Her iki takımda rövanş mücadelesi için avantajlı skoru elde etmek için sahaya çıkıyor. Peki, "Monaco - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi play-off Monaco - Benfica maçı hangi kanalda?" İşte Monaco - Benfica maçı muhtemel 11'ler...