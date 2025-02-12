Monaco - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Benfica, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Monaco'ya konuk oluyor. II. Louis Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele öncesinde, Monaco - Benfica karşılaşmasının maç saati futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 8 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Benfica lig aşamasını 16. sırada tamamladı. Öte yandan milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün Monaco karşısında forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu. Peki, "Monaco - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Monaco - Benfica Şampiyonlar Ligi play-off turu maçı yayıncı kuruluşu...
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Monaco - Benfica maçı için nefesler tutuldu. Monaco Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak lig aşamasını 17. sırada tamamladı. Her iki takımda rövanş mücadelesi için avantajlı skoru elde etmek için sahaya çıkıyor. Peki, "Monaco - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi play-off Monaco - Benfica maçı hangi kanalda?" İşte Monaco - Benfica maçı muhtemel 11'ler...
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MONACO - BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Monaco - Benfica maçı 12 Şubat Çarşamba bu akşam saat 23:00'te oynanacak. Kritik mücadelede İtalyan hakem Maurizio Mariani düdük çalacak.
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MONACO - BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA?
II. Louis Stadyumu'nda oynanacak Monaco - Benfica maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
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ORKUN KÖKÇÜ VE KEREM AKTÜRKOĞLU OYNAYACAK MI?
Son dönemde oynadığı futbolla eleştirilerin hedefinde olan Kerem Aktürkoğlu'nun maça yedeklerden başlaması bekleniyor.
Orkun Kökçü'nün ise ilk 11'de forma giymesi bekleniyor
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MUHTEMEL 11'LER
Monaco: Majecki; Vanderson, Kehrer, Salisu, Henrique; Zakaria, Magassa; Akliouche, Golovin, Ben Seghir; Biereth.
Benfica: Trubin; Tomas Araujo, Antonio Silva, Otamendi, Fernandez; Florentino Luis, Aursnes, Orkun Kökçü; Di Maria, Pavlidis, Schjelderup