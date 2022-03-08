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2010 yılında kurulan fintech girişimi Momento’da üst düzey atama gerçekleşti. Girişimin genel müdürlüğüne finans sektöründe uzun yıllar yöneticilik yapan Esra Güler atandı.

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme, yüksek lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinde tamamlayan Esra Güler, iş hayatına 1997 yılında Pamukbank Dialog’ta başladı. 2002’de o dönemki adıyla Ziraat Kart İşlemleri A.Ş’nin çağrı merkezinin yeniden yapılandırma sürecinde yönetmen unvanıyla görev alan Güler, 2003’te Halk Bankası ve Emlak Bankası operasyonlarının da devralınmasıyla ismi Bileşim A.Ş. olarak değiştirilen şirkette 10 yıl boyunca farklı departmanlarda yöneticilik yaptı.

Güler, 2012 yılında AustriaCard’ın Satış ve Pazarlama Direktörü olarak atandı. Esra Güler, 2022 itibarıyla insan kaynaklarını ödeme sistemleri ve finansal teknolojilerle buluşturan Momento A.Ş’de Genel Müdür olarak göreve başladı.

Kadın bir girişimci olan Zeynep Dağlı Kastro tarafından kurulan Momento, Güler'in atanması ile kaptan koltuğunu da kadın bir profesyonele emanet etmiş oldu. Girişimin çalışanlarının yüzde 60'ının da kadın olduğu açıklandı.