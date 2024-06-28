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        Haberler Gündem Güncel Molozların arasında kıymetli eşya aranıyor | Son dakika haberleri

        Molozların arasında kıymetli eşya aranıyor

        Bahçelievler'de kısmi çökme sonrası kontrollü yıkılan 7 katlı binanın molozları arasında kıymetli eşya arama çalışması devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 20:02 Güncelleme: 28.06.2024 - 20:24
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          Bahçelievler Belediyesi ekipleri, ilk 3 katında yaşanan çökmenin ardından kontrollü yıkılan Zafer Mahallesi Yadigar Sokak'taki 7 katlı binadan çıkan molozların taşındığı boş arsada apartman sakinlerine ait kıymetli eşyanın bulunması için ayrıştırma yapıyor.

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          10 kamyon hafriyatın boşaltıldığı arazide polis ve zabıta ekiplerinin kontrolünde yapılan çalışmalar kameralarla kayıt altına alınıyor.

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          Molozların arasından çıkan değerli eşya tutanakla ayrı bir yere alınırken, demir ve diğer aksamlar da farklı bir alanda istifleniyor.

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          İlk etapta binanın enkazından çıkan ziynet eşyasını sahiplerine ulaştıran Bahçelievler Belediyesi, bina sakinlerinin verdiği bilgiler doğrultusunda yürüttüğü çalışmalarda şu ana kadar çok sayıda kırılmış cep telefonu, pasaport, hatıra fotoğrafları ile bazı kıymetli eşyayı koruma altına aldı.

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          Zafer Mahallesi Yadigar Sokak'taki 7 katlı binanın kolonlarından sabah saatlerinde ses gelmesi üzerine yapıda ikamet edenler dışarıya çıkarken, kısa bir süre sonra binanın ilk 3 katında çökme meydana gelmişti.

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          Olay yerine sevk edilen polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekiplerince yapılan çalışmada, ölen ya da yaralanan olmadığı ve yapıda kimsenin bulunmadığı tespit edilmişti.

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          Bina sakinleri, Bahçelievler Belediyesince otellere yerleştirilirken, yaklaşık 40 kişinin yaşadığı binanın 1980'de 4 katlı olarak ruhsat aldığı, binaya 1994'te kaçak olarak 3 kat ilave edildiği belirlenmişti.

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          Ekipler iş makineleriyle binanın yıkımını gerçekleştirmiş, ardından enkaz kaldırma çalışması yapılmıştı.

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          Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, binadaki çökmeye ilişkin soruşturma başlatmıştı.

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