Mobilya mini onarımı sigortacıdan

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Konut sigortasının mesken olarak kullanılan binalar ile içlerinde bulunan ev eşyası için depremden yangına, hırsızlıktan su baskınına pek çok risk için teminat sağlayan geniş kapsamlı bir poliçe türü olduğunu belirten Anadolu Sigorta Yangın ve Tarım Sigortaları Müdürü Emre Yıldırım, konut sigortası ile birlikte sunulan ek hizmetlerin hayatımızı kolaylaştıracak bir çok alana yayıldığını söyledi. Konut sigortası ile birlikte sunulan mini onarım hizmetine değinen Yıldırım, "Mini onarım, konut sigortaları ile birlikte verilen bir asistans hizmetidir. Bu hizmet kapsamında mobilya mini hasar onarımı, sert zemin onarımı, döşeme ve halı onarımı, leke çıkarma gibi hizmetler sunuluyor" diye konuştu.



Konut sigortasının acenteler, banka şubeleri, sigorta şirketlerinin web siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden düzenlenebileceği bilgisini veren Yıldırım, konut sigortasında hasar ödeme süresinin, hasar tutarının büyüklüğüne, hasarın nedenine yani ne hasarı olduğuna göre değişiklik gösterdiğini vurguladı.

MUAFİYET VARSA HASARIN TÜMÜ KARŞILANMAZ

Bu alanda uygulanan sigorta muafiyeti ile ilgili görüşlerini aktaran Yıldırım, muafiyetle ilgili şu bilgileri verdi: "Muafiyet, sigortalanan bir kıymetin zarar görmesi halinde, oluşan zararın bir kısmının karşılanmaması veya zararın bir kısmını sigortalının karşılaması durumudur. Sigortalanan kıymetin belli bir yüzdesi, oluşan hasarın belli bir yüzdesi ya da belirli bir tutar olarak belirlenebildiği gibi teminat kapsamına girmeyen hususları belirtmek için de kullanılabilmektedir."

DASK SADECE DEPREM TAMİNATI SUNUYOR

Zorunlu deprem sigortası DASK hakkında bilgiler veren Yıldırım, bu sigorta türünün konutların ve içinde konut bulunan binalarda yer alan ticarethanelerin sadece binaları için belirli bir limit dahilinde deprem teminatı sunan zorunlu bir sigorta olduğunun altını çizerek bu sigortanın da acenteler, banka şubeleri ve sigorta şirketlerinin mobil uygulamaları üzerinden kolaylıkla düzenlenebileceğini kaydetti.