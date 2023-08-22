REKLAM advertisement1

Mobil yazılım geliştirme sürecini öğrenir ve farklı mobil platformlarda çalışan uygulamalar geliştirme becerilerini geliştirirler. Mobil Teknolojileri Bölümü'nde eğitim alan öğrenciler, çeşitli programlama dillerini öğrenirler ve mobil uygulama geliştirme sürecini uygulamalı olarak deneyimlerler. Ayrıca, kullanıcı deneyimi tasarımı, veritabanı yönetimi ve mobil güvenlik gibi konulara da aşina olurlar.

Mobil Teknolojileri Bölümü İş İmkanları

Mobil Teknolojileri Bölümü mezunları, geniş bir iş alanına sahiptirler. Mobil teknolojileri bölümü iş imkanları geniş bir sektör anlayışına sahiptir. Örneğin, bir mezun mobil uygulama şirketinde uygulama geliştirme ekibinde çalışabilir. Bu şirketler, müşterileri için çeşitli mobil uygulamalar tasarlar ve geliştirir. Mezunlar, uygulamanın tasarımından başlayarak, kodlama ve test etme süreçlerini yönetebilirler.

REKLAM

Ayrıca bir mezun, kurumsal bir şirkette iç mobil uygulamaların geliştirilmesi ve yönetimiyle ilgilenen bir pozisyonda çalışabilir. Bu tür şirketler, çalışanların iş süreçlerini kolaylaştırmak için özel mobil uygulamalar geliştirirler. Ayrıca, bir mezun, kendi mobil uygulama şirketini kurabilir ve kendi uygulamalarını geliştirebilir. Bu durumda mezun, uygulama geliştirme sürecinin her aşamasından sorumlu olacaktır, yani tasarım, kodlama, test etme ve dağıtım.

Mobil Teknolojileri Bölümü Dersleri

Mobil teknoloji, kullanıcının gittiği yere giden teknolojidir. Taşınabilir iki yönlü iletişim aygıtlarından, bilgi işlem aygıtlarından ve bunları birbirine bağlayan ağ teknolojisinden oluşur. Bu kapsamda Mobil teknolojileri bölümü dersleri aşağıdaki gibidir:

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Yabancı Dil 1

Programlama Temelleri

Kablosuz İletişim Temelleri ve Güvenlik

Mobil Cihaz Donanımı 1

Android Programlama 1

Mobil İşletim Sistemleri,

IOS Programlama 1

Mobil Cihazlar için Geliştirme Platformu 2

Ağ Temelleri

Veri Tabanı 2

Teknik İngilizce

Staj

Android Programlama 2

IOS Programlama 2

Mobil Cihazlarda Uygulama Güvenliği,

Mobil Pazarlama

Hibrit Uygulama Geliştirme

Oyun Programlama

Mobil Teknolojileri Mezunları Nerede Çalışır?

REKLAM

Mobil Teknolojileri Bölümü mezunları, geniş bir iş alanına sahiptirler. Mobil Teknolojileri mezunları, geniş bir iş sahasına sahip olup hem kamu kuruluşunda hem de özel sektöre bağlı kuruluş ve işletmelerde çeşitli iş olanaklarına kavuşmaktadır. Mobil teknolojileri mezunları nerede çalışır? bankalarda, kurumların bilgi-işlem birimlerinde, bilişim teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketlerde, yazılım firmalarında, ajanslarda, resmi veya özel radyo ve televizyon kanallarının bilgi işlem birimlerinde gibi birçok alanda iş imkanı bulabilirler.

Mobil Teknolojileri Mezunları Ne İş Yapar?

Bu bölümden mezun olan kişiler, mobil uygulamaların tasarımı, geliştirilmesi ve dağıtımı konularında bilgi ve beceriler kazanırlar. Mobil teknolojileri mezunları ne iş yapar? Mobil Teknolojileri mezunları, iOS, Android veya diğer platformlar için mobil uygulamalar geliştirebilirler. Mobil yazılım mühendisi olarak görev yapabilir ve mobil teknolojilerde uzmanlaşmış mühendisler, mobil işletim sistemleri üzerinde çalışabilir.

Mobil proje yöneticisi olarak, mobil teknolojilerdeki projelerin planlanması, yönetimi ve koordinasyonunu sağlayabilirler. Örneğin, bir mezun mobil uygulama şirketinde uygulama geliştirme ekibinde çalışabilir. Bu şirketler, müşterileri için çeşitli mobil uygulamalar tasarlar ve geliştirir. Mezunlar, uygulamanın tasarımından başlayarak, kodlama ve test etme süreçlerini yönetebilirler. Mobil Veri Analisti: Mobil uygulamaların ve kullanıcı etkileşimlerinin veri analizini yaparak, kullanıcı davranışlarını anlamak ve iyileştirmek için veri tabanlı kararlar alabilirler.