Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        İnternet
        Sosyal Medya
        Mobil
        Bilişim
        Cihaz
        Oyun
        Uygulama
        BIST 100 8.945,80 %-1,05
        DOLAR 31,9312 %-0,36
        EURO 34,6213 %0,25
        ALTIN 2.359,79 %0,40
        FAİZ 46,14 %-1,77
        GÜMÜŞ GRAM 27,83 %3,24
        BITCOIN 65.710,00 %0,01
        GBP/TRY 40,4260 %0,22
        EUR/USD 1,0835 %0,61
        BRENT 89,48 %0,63
        ÇEYREK ALTIN 3.858,26 %0,40
        Haberler Ekonomi Teknoloji Mobil Mobil haberleşme ücretlerine zam - Teknoloji Haberleri

        Mobil haberleşme ücretlerine zam

        Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, mobil elektronik haberleşme hizmetleri azami ücret tarifesinde güncellemeye gitti. Bu tarife güncellemesi ile birlikte kısa mesaj ve aramalardaki azami ücret tarifesi zammı yaklaşık olarak yüzde 65 oldu. İşte BTK'nın yaptığı tarife güncellemesi ve detayları...

        Giriş: 03.04.2024 - 15:24 Güncelleme: 03.04.2024 - 15:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mobil haberleşme tarifesine zam
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'ndan (BTK) yapılan açıklamada Mart 2024'te alınan ve nisan ayından itibaren geçerli olacak yeni Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi yayınlandı. Yayınlanan yeni tarifeye göre önceki tarifeden yaklaşık olarak yüzde 65 oranında ücretlerin arttığı görülüyor.

        Hali hazırda bir abonelik tarifesi bulunan kullanıcılar bu zamdan etkilenmeyecekken, tarifesi bulunmayan veya tarife aşımı gerçekleştiren kullanıcılar bu arama veya mesaj zamlarından etkilenecekler.

        BTK tarafından yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü’nün 17/08/2018 tarihli ve 63000 sayılı yazısı ile, mobil haberleşme hizmetlerinin serbest, adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında sunulması ve tüketicilerin haklarının korunmasına katkı sağlamak amacıyla ilgili mevzuat gereği Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesinin Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ile aynı koşullarda TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. için de tavan ücret olarak tespit edilmesine ve uygulanmasına karar verilmiştir.

        05/11/2018 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 4’üncü, 6’ncı ve 14’üncü maddeleri, Kurumumuz ile Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ile ayrı ayrı akdedilen İmtiyaz Sözleşmeleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü’nün 17/08/2018 tarihli ve 63000 sayılı yazısı ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, Ek’te sunulan “Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi”nin 01 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde onaylanması hususuna karar verilmiştir."

        İşte yeni azami ücret tarifesi:

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trabzonspor'a 6 maç saha kapatma cezası verildi
        Trabzonspor'a 6 maç saha kapatma cezası verildi
        Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkacak mı?
        Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkacak mı?
        Eşini ve yanındaki erkeği öldürmüştü! Kan donduran ayrıntı ortaya çıktı!
        Eşini ve yanındaki erkeği öldürmüştü! Kan donduran ayrıntı ortaya çıktı!
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        Van Büyükşehir kararına DEM Parti'den itiraz
        Van Büyükşehir kararına DEM Parti'den itiraz
        Avrupa’da yasak Türkiye’de serbest! Mikroplastik ve nanoplastik tehlikesi
        Avrupa’da yasak Türkiye’de serbest! Mikroplastik ve nanoplastik tehlikesi
        Belediye başkan adayı suikast sonucu öldürüldü!
        Belediye başkan adayı suikast sonucu öldürüldü!
        Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor
        Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremi sonrası uyarı: Dikkatli olunmalıdır!
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremi sonrası uyarı: Dikkatli olunmalıdır!
        Yüzeyi otla kaplandı... 'Kızıl'ırmak!
        Yüzeyi otla kaplandı... 'Kızıl'ırmak!
        Komşusunu kalbinden bıçaklamıştı! İşte cinayetin nedeni!
        Komşusunu kalbinden bıçaklamıştı! İşte cinayetin nedeni!
        Sivilcenin formülü mutfaktaymış!
        Sivilcenin formülü mutfaktaymış!
        Mart enflasyonu açıklandı
        Mart enflasyonu açıklandı
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Boğazını kesip öldürdüler! Sürücü koltuğunda vahşet!
        Boğazını kesip öldürdüler! Sürücü koltuğunda vahşet!
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Maden ocağında tesadüfen bulundu: 2 milyon yaşında
        Maden ocağında tesadüfen bulundu: 2 milyon yaşında
        Milyarderler belli oldu
        Milyarderler belli oldu
        Cüneyt Arkın hayatını kurtarmıştı
        Cüneyt Arkın hayatını kurtarmıştı
        Habertürk Anasayfa