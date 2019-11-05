

MNG Kargo; 2003 yılında kendisiyle aynı ismi taşıyan MNG Holding’in bir alt şirketi olarak kurulmuş ve arkasında ki güç ile henüz çok uzun geçmişi olmamasına rağmen hızla gelişen, büyüyen bir marka olmuş ve taşımacılık sektöründe en iyiler arasına girmiştir. MNG kargo ile ilgili merak edilen detaylar makalemizde sizlerle.

MNG KARGO NEDİR?

MNG Kargo, MNG Holding bünyesinde 2003 yılında hizmete başlamıştır. MNG Kargo’nun günümüzde 26 aktarma merkezi, 1 bölge müdürlüğü, 8000’den fazla çalışanı, 800’den fazla şubesi, 2300 civarı kara aracı ve 6 kargo uçağı bulunmaktadır. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında istikrarlı bir hizmet süreci sergileyen MNG Kargo, birçok kargo firmasından daha genç olmasına rağmen kurulum aşamasındaki tecrübeli kadrosu ve arkasındaki MNG Holding’in sunduğu gücünden dolayı emin adımlarla ilerlemiş ve büyük kargo taşımacılığı yapan firmalar arasında listeye girerek üst sıralarda yer almayı başarmıştır.

MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR?

MNG Kargo hafta içi her gün 08:30 ile 18:00 saatleri arasında hizmet verip cumartesi günü ise 08:30 ile 14:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Pazar günü, bayram ve resmi tatil günlerinde ise kapalıdır.

MNG KARGO ÖĞLEN SAATLERİNDE HİZMET VERİYOR MU?

MNG Kargo gerek hafta içi gerekse de hafta sonu açıldığı saat itibari ile kapanış saatine kadar ara vermeksizin kesintisiz hizmet sunmaya devam etmektedir.

MNG KARGO HAFTAS SONU AÇIK MI?

Cumartesi günleri 08:30 ile 14:00 saatleri arasında hizmet sunan MNG Kargo Pazar günü kapalıdır.

KARGO ALIMI SAAT KAÇA KADAR YAPILIYOR?

Hafta içi her gün 08:30 ile 18:00 saatleri arasında adresinizden kargo alınır ve dilerseniz kendinizde yine açık olduğu mesai saatleri arasında size en yakın şubeye kargonuzu getirebilirsiniz.

Cumartesi günleri ise 08:30 ile 14:00 saatleri arasında adresinizden kargo teslim alınır ve dilerseniz kendinizde kargonuzu size en yakın şubeye saat 14:00’de kadar getirebilirsiniz.

Ayrıca şehir içi dağıtımlarınız için Gün içi teslimat denilen bir hizmet sözkonusudur. Fakat bunun için sabah saat 10:00’a kadar kargonuzun şubeye teslim edilmesi ya da erkenden arayıp adresinizden alımını bildirmeniz gerekmektedir. Saat 10:00’a kadar adresinizden alınan ya da sizin şubeye teslim ettiğiniz kargo aynı gün içinde bulunduğunuz şehir içi gönderiminizin teslimi yapılır.

KARGO DAĞITIMI SAAT KAÇA KADAR YAPILIYOR?

MNG Kargoda, gelen kargo dağıtımı hafta içi 09:00 ile 18:00 saatleri arasında cumartesi günleri ise 09:00 ile 14:00 saatleri arasında dağıtım yapılmaktadır.

Ayrıca her gönderi ve yerleşim yeri için geçerli olmamakla birlikte Akşam 19:00: ile 21:00 saatleri arasında Akşam Teslimat hizmeti de bulunmaktadır. Fakat bunun için kargonuzu şubeye teslim ettiğinizde şubedeki görevliye bildirmeniz gerekmektedir.

KARGONUN EN YAKIN VE EN UZAK MESAFEYE TESLİM SÜRESİ KAÇ GÜNDÜR?

Türkiye genelinde kargonuz şehir içi yada gönderilen şehire yakın mesafelere gönderildiği günün ertesinde Cumartesi Pazar hariç, uzak mesafelere ise gönderildiği günden sonraki 2 iş gününde teslim edilir.

GELEN KARGOYU MÜŞTERİ TESLİM ALAMADIĞI TAKDİRDE ŞUBEDE KAÇ GÜN BEKLETİLİR?

Gelen kargonun herhangi bir şekilde teslim edilememesi ya da şubeden teslim alınamaması halinde, alıcının ya da göndericinin şubeye kargonun teslimatı ile ilgili herhangi bir gün yada saat belirtilmesi haricinde, kargolar 3 işgünü içerisinde göndericinin bilgisi dâhilinde çıkış şubesine geri iade edilir.

KARGO TAKİBİ NASIL YAPILIR?

Kargonuzun teslimi ve son durumu ile ilgili takibini gönderilen şubede kesilen fatura numarası ile gerek MNG Kargonun internet adresinden gerekse de gönderen ya da alan şubelerin telefonlarından arayıp öğrenebilirsiniz. Ayrıca kargo gönderilirken talep etmeniz halinde cep telefonunuza kargonuzun anlık durumu da sistematik olarak aktarılabilir.

HANGİ KARGOLAR SİGORTA KAPSAMINA GİRER?

Taşımacılık sektöründe her kargoda olduğu gibi MNG Kargoda da kırılacak hassaslıkta olan her türlü eşya ve özellikle akar ve çabuk bozulacak gıda ve herhangi sıvı kargolar Yurtiçi Kargonun sigortası kapsamında değildir. Herhangi bir sorun karşısında tüm sorumluluk göndericiye yada alıcıya aittir ve bunun dışındaki kargolar ise MNG Kargonun sigorta kapsamına girer.