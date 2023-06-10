Yaralanan işçiler hastanelere sevk edilirken, şiddetli patlamanın etkisiyle çevredeki birçok binanın da camları kırıldı. Çalışanların yakınları fabrika önünde toplandı. Patlamanın nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
ANKARA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA
Ankara Valisi Vasip Şahin konuya ilişkin şu açıklamada bulundu: "Saat: 08.45 sıralarda dinamit lokumu hazırlanan bölümde kimyasal tepkime sonucu bir patlama meydana gelmiş; maalesef 5 işçimiz vefat etmiştir. Savcılarımız konuyu inceliyor. Net bilgiler geldikten sonra daha fazla açıklamada bulunacağız. Göçük meydana gelmişti ancak göçükteki 5 işçiye ulaşıldı."
ADALET BAKANI TUNÇ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada, "Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikasında meydana gelen patlamada şehit olan işçilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Olayın aydınlatılması ile ilgili gerekli adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" dedi.