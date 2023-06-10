MSB: 5 İŞÇİMİZ ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada patlamaya ilişkin şunlar kaydedildi:

"Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda bir patlama meydana gelmiştir. Patlama neticesinde 5 işçimiz şehit olmuştur. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

"İKİ CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı şu açıklamada bulundu: "10 Haziran 2023 günü saat 08.50 sıralarında Elmadağ ilçemizde faaliyet gösteren MKE Barutsan fabrikası içerisinde meydana gelen patlama ve 5 işçinin ölmesine ilişkin olayla ilgili olarak Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş olup bizzat olay yerinde inceleme ve tespitlere başlamışlardır. Olayın adli boyutu tüm yönleriyle araştırılmakla, soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."