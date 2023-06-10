Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama! Ankara MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası yangını neden çıktı, patlama neden oldu?

MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama! Ankara MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası yangını neden çıktı?

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde MKE Roket ve Patlayıcı Madde Fabrikası'nda sabah saatlerinde bir patlama yaşandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), meydana gelen patlamada 5 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamanının ardından yangının ve patlamanın nedeni merak konusu oldu. İşte MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası patlamasına ilişkin son dakika gelişmeleri...

Giriş: 10.06.2023 - 11:47 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Ankara'nın Elmadağ ilçesinde, Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda sabah saat: 08.40 sıralarında çıkan yangının ardından patlama meydana geldi. 5 kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından gözler "Ankara MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası yangını neden çıktı, patlama neden oldu?" sorusuna çevrildi. İşte MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlama hakkında merak edilenler...

  • ANKARA MKE ROKET VE PATLAYICI FABRİKASI YANGINI NEDEN ÇIKTI, PATLAMA NEDEN OLDU?

    Ankara'nın Elmadağ ilçesinde, alınan ilk bilgiye göre, Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda sabah saat: 08.45 sıralarında çıkan yangının ardından patlama meydana geldi.

    Ankara Valisi Vasip Şahin, ilk belirlemelere göre dinamit lokumu yapılan bölümde kimyasal tepkime sonucu patlamanın yaşandığını söyledi.  Olayla ilgili olarak 2 Cumhuriyet savcısının inceleme başlattığı bildirildi.

  • MSB: 5 İŞÇİMİZ ŞEHİT OLDU

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada patlamaya ilişkin şunlar kaydedildi:

    "Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda bir patlama meydana gelmiştir. Patlama neticesinde 5 işçimiz şehit olmuştur. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

    "İKİ CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ"

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı şu açıklamada bulundu: "10 Haziran 2023 günü saat 08.50 sıralarında Elmadağ ilçemizde faaliyet gösteren MKE Barutsan fabrikası içerisinde meydana gelen patlama ve 5 işçinin ölmesine ilişkin olayla ilgili olarak Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş olup bizzat olay yerinde inceleme ve tespitlere başlamışlardır. Olayın adli boyutu tüm yönleriyle araştırılmakla, soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

     

  • Yaralanan işçiler hastanelere sevk edilirken, şiddetli patlamanın etkisiyle çevredeki birçok binanın da camları kırıldı. Çalışanların yakınları fabrika önünde toplandı. Patlamanın nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

    ANKARA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

    Ankara Valisi Vasip Şahin konuya ilişkin şu açıklamada bulundu: "Saat: 08.45 sıralarda dinamit lokumu hazırlanan bölümde kimyasal tepkime sonucu bir patlama meydana gelmiş; maalesef 5 işçimiz vefat etmiştir. Savcılarımız konuyu inceliyor. Net bilgiler geldikten sonra daha fazla açıklamada bulunacağız. Göçük meydana gelmişti ancak göçükteki 5 işçiye ulaşıldı."

    ADALET BAKANI TUNÇ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada, "Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikasında meydana gelen patlamada şehit olan işçilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Olayın aydınlatılması ile ilgili gerekli adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" dedi.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.