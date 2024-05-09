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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Miyazaki filmleri AKM Yeşilçam Sineması'nda

        Miyazaki filmleri AKM Yeşilçam Sineması'nda

        Atatürk Kültür Merkezi, efsanevi Japon yönetmen Hayao Miyazaki'ye özel bir seçkiyi sinemaseverlerin beğenisine sunacak. Yeşilçam Sineması'nda 11-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek gösterimler, izleyicilere Miyazaki'nin eşsiz sinema evrenini büyük ekranda deneyimleme fırsatı sunacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2024 - 13:44 Güncelleme: 09.05.2024 - 13:44
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        Miyazaki filmleri Yeşilçam Sineması'nda
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        Benzersiz anlatımı, dikkat çekici animasyonları ve zamansız temalarıyla tanınan Hayao Miyazaki, Atatürk Kültür Merkezi Yeşilçam Sineması’nın Mayıs ayı programında epik maceralardan iç açıcı hikayelere kadar geniş bir yelpazede izleyicilere etkileyici bir deneyim sunacak. Gösterimler 11-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        Sihir, aşk ve cesaret dolu fantastik bir yolculuk "Rüzgar Yükseliyor", genç bir kızın gizemli bir büyücü ve onun olağanüstü şatosuyla olan karşılaşmasının eğlenceli hikayesi olan “Yürüyen Şato, mitolojik bir dünyada geçen, insan ile doğa arasındaki çatışmanın merkezine yerleşen epik bir masal "Prenses Mononoke", iki kız kardeşin yakındaki ormanda sihirli yaratıklar keşfettiği iç açıcı bir hikaye olan “Komşum Totoro", bir genç erkek ve kızın efsanevi bir uçan kaleyi bulma macerasını anlatan heyecan verici bir serüven olan "Rüzgarlı Vadi", bir gizli krallığın gökyüzündeki arka planında dostluk ve keşif temasının işlendiği zamansız bir masal "Gökteki Kale", bir genç kızın cesaretini toplayarak ebeveynlerini kurtarmak ve insan dünyasına geri dönmek zorunda olduğu gizemli bir dünyanın büyüsüne yolculuğu anlatan "Ruhların Kaçışı" ve insani olduğu kadar çevreci, sımsıcak bir animasyon olan “Küçük Denizkızı Ponyo” Yeşilçam Sineması’nda izleyicilerle buluşacak.

        Daha fazla bilgi için https://akmistanbul.gov.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

        Biletler; akmistanbul.gov.tr web adresi ve Atatürk Kültür Merkezi Yeşilçam Sineması giriş alanında yer alan gişe üzerinden temin edilebilir.

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        #AKM
        #Miyazaki
        #Atatürk Kültür Merkezi
        #sinema
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