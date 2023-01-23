Mısırlılar piramitleri nasıl inşa ettiler? 'Kadim rampa bulgusu' gizemi derinleştiriyor

Mısırbilimcilerin çoğu zaten Mısırlıların piramitleri inşa etmek için rampa sistemleri kullandıklarını düşünüyor, ancak ne tür rampalar kullandıklarına dair farklı teoriler var. Cooney, uzmanların piramidin dış duvarlarına çıkan düz rampalar, bu duvarların etrafında kıvrılan rampalar veya piramidin içindeki rampa sistemlerini kullanabileceklerini teorileştirdiğini söylüyor.
Dolayısıyla, kaymaktaşı ocağındaki rampa sistemi keşfi bize Mısırlıların teknolojik bilgisi hakkında bir şeyler söylese de piramitleri nasıl inşa ettiklerine dair büyük soruları yanıtlamıyor. Ve bu tam olarak eski Mısırlıların istediği yoldu.
Cooney, "Herhangi bir otoriter rejimin sırlarını elinden geldiğince uzun süre ve en iyi şekilde saklayacağı" gibi, Mısırlılar da kasıtlı olarak piramitlerini nasıl inşa ettiklerine dair hiçbir kayıt bırakmadı.