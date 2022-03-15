Bu sene arkadaşının doğum gününü farklı bir şekilde kutlamak istediğini ve bunun için Baron Sarayı’nı seçtiklerini ifade eden Ömer, "Buraya gelince çok yerinde bir karar aldığımı daha iyi anladım. Arkadaşımla birlikte çok güzel hatıra fotoğrafları çektirdik" diye konuştu.