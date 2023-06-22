Mısır Ne Zaman ve Nasıl Ekilir? Mısır Ekimi Hangi Ayda Olur?

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Mısır, birçok kültür için temel bir gıda maddesi olup ve halen dünya genelinde geniş çapta yetiştirilmektedir. Mısırın yaygın kullanımının nedeni, yüksek verimliliği, çeşitliliği ve çeşitli kullanım alanlarıdır. Mısır, hayvan yemi, insan tüketimi ve biyoyakıt üretimi için kullanılır. Bu çok yönlü bitkiyi kendi bahçenizde yetiştirmek isterseniz, hangi türü seçeceğinizden, ne zaman ve nasıl ekeceğinize, sulama gereksinimlerine kadar bir dizi faktörü göz önünde bulundurmanız gerekir. İşte mısır yetiştirmek için bilmeniz gereken her şey…

Mısır Bitkisinin Genel Özellikleri

Mısır, özellikle Amerika ve Afrika'da yoğun olarak yetiştirilen bir tahıl türüdür. Tek yıllık bir bitki olan mısır, genellikle 1-3 metre arasında boya ulaşabilir. Büyüme döneminde yeşil, tüysüz ve genellikle parlak yaprakları bulunur. Çiçeklenme döneminde, her bir bitki erkek ve dişi çiçekler üretir. Meyve ya da daha doğru bir tabirle tane olarak adlandırılan kısmı, her bir taneli mısır koçanıdır.

Mısır Çeşitleri Nelerdir?

Mısırın birçok farklı çeşidi vardır. Bu çeşitler, büyüme süresi, bitki büyüklüğü, tane büyüklüğü ve tane rengi gibi özelliklere göre değişiklik gösterir. Bazı yaygın mısır türleri şunlardır: Tatlı mısır, patlamış mısır mısırı, Flint mısır, Dent mısır ve süs mısırı. Bu çeşitlerin her biri, farklı iklim koşulları ve toprak türleri için uygundur.

Türkiye’de ise at dişi mısır, sert mısır, cin mısır, şeker mısır, kavuzlu mısır, unlu mısır ve mumlu mısır yaygın olarak yetiştirilen mısır çeşitlerindendir.

Mısır Ne Zaman Ekilir?

Mısır, toprak ısısının 10°C üzerine çıktığı ve don tehlikesinin geçtiği bir dönemde, genellikle ilkbaharın sonlarına doğru ekilir. Mısır, ısıya dayanıklı bir bitki olduğu için genellikle Mayıs ve Haziran aylarında ekilmesi uygundur.

Mısır Nasıl Ekilir?

Mısır ekimi, dikkatlice planlanmış ve uygulanmış bir süreç gerektirir. Şimdi bu süreci inleyelim:

Tohum seçimi: Mısır ekimi süreci, tohumların seçimiyle başlar. Çeşitli mısır türleri arasından, ekilecek bölgenin iklim koşullarına ve kişisel tercihlere en uygun olanı seçmek önemlidir.

Toprak hazırlığı: Ekimden önce toprağın düzgün bir şekilde hazırlanması gereklidir. Mısır, nötr veya hafif asidik pH'ye sahip organik madde bakımından zengin toprakları tercih eder. Toprakta yeterli drenaj olmalı ve suyu tutabilme yeteneği olmalıdır.

Tohum ekimi: Mısır tohumları, genellikle toprak yüzeyinin 3-4 cm altına ekilir. Toprak sıcaklığının 10°C üzerinde olduğu ve don tehlikesinin geçtiği bir zamanda ekim yapılmalıdır. Genellikle bu, ilkbaharın sonları veya yazın başlarına denk gelir. Tohumlar arasında yaklaşık 30-40 cm mesafe bırakılmalıdır, böylece bitkiler yeterli alan ve ışığı alabilir.

Sulama: Ekimden hemen sonra ve sürekli büyüme süresi boyunca toprağın nemli tutulması önemlidir. Genellikle haftada bir veya iki kez derinlemesine sulama yapılmalıdır. Ancak toprağın suya doymasına izin vermemek gerekir, çünkü bu köklerin boğulmasına neden olabilir.

Bakım: Mısır büyüdükçe, belirli bir bakım gerektirecektir. Buna, zararlılardan koruma ve gerektiğinde besin takviyesi dahildir. Mısır bitkisi, toprağa eklenen kompost veya gübre ile beslenmeyi sever.

Hasat: Mısır genellikle 60 ila 100 gün sonra olgunlaşır ve hasat edilebilir. Hasat süresi, ekilen mısır türüne ve iklim koşullarına bağlıdır. Mısırın olgunlaştığını belirlemek için, koçanın rengini ve tanelerin sertliğini kontrol edebilirsiniz.

Mısır Ne Sıklıkta Sulanır?

Mısır çok su ister mi sorusu bahçesinde mısır yetiştirmek isteyen hemen herkesin merak ettiği bir konudur. Mısır, yeterli sulama olmaksızın iyi bir şekilde büyüyemez. Bitki özellikle meyve oluşturma döneminde bol suya ihtiyaç duyar. Ancak, suyun aşırı olması bitkiye zarar verebilir. Bu nedenle, sulama sıklığı ve miktarı, toprağın durumu ve iklim koşullarına göre ayarlanmalıdır. Genellikle, mısır bitkisinin haftada bir veya iki kez derinlemesine sulanması önerilir.

Mısır Hangi Ayda Ekilir?

Mısır, genellikle ilkbaharın sonlarına doğru, toprak ısısının yeterli olduğu ve don tehlikesinin geçtiği bir dönemde ekilir. Bu dönem Mayıs ve Haziran aylarıdır.

Mısır Ekimi Ve Sulaması

Mısır ekimi, uygun toprak hazırlığı ve ekim derinliği ile başlar. Sulama, toprağın nemli olduğu, ancak aşırı su içermediği bir dengede yapılmalıdır. Mısır bitkisi, büyüme ve meyve oluşturma dönemlerinde özellikle bol suya ihtiyaç duyar. Mısır, ılıman iklimleri tercih eder ve en iyi büyümeyi sıcak, güneşli koşullar altında gösterir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk