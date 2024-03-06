İstanbul Eyüpsultan'da lüks ciple, arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde kontrol eden gruba çarpan ve 1 kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C.'nin annesi ünlü yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Olayla ilgili soruşturma sürerken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca anne ve oğlunun ifadelerinin alınması için yakalama kararı çıkardı.

Yazar Eylem Tok dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Her gün 'Lütfen Türkiye'ye dönelim ve ben cezam ne ise onu çekeyim, ben bir aileyi dağıttım' diye ağlıyor. Hiçbir zaman burada kalmak, bu suçlamalardan kaçmak gibi bir düşüncesi olmadı onun. Ama annelik iç güdüsü, lütfen beni de anlayın. Ben olay yerinde insanların telefonlarını da toplamadım, bunlar doğru değil. Çok çok üzgünüm. Oradaki tüm çocuklar bizim de çocuklarımız, kazada ölen kardeşimizin ailesi bizim de ailemiz. Biz dönüp doğru olanı yapacağız ve adalete teslim olacağız. Hem kendim adına hem de oğlum adına tüm kamuoyundan içtenlikle özür diliyorum" ifadelerini kullandı.