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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Mısır'a kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı

        Mısır'a kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı

        İstanbul Eyüpsultan'da emniyet şeridinde bulunanlara çarpan 17 yaşındaki T.C. ile annesi yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Eylem Tok ve T.C. kaza sonrası Mısır'a kaçmıştı. Tok yaptığı açıklamada, Türkiye'ye döneceklerini söylemişti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 12:21 Güncelleme: 06.03.2024 - 12:21
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        Mısır'a kaçmışlardı! Yakalama kararı
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        İstanbul Eyüpsultan'da lüks ciple, arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde kontrol eden gruba çarpan ve 1 kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C.'nin annesi ünlü yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

        Kaza, 1 Mart Cuma günü saat 23.30 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi Davutpaşa Caddesi'nde meydana gelmişti. 3 ATV motoru ile geziye çıkan Oğuz Murat Acı (29), Tahsin Arslan (23), Süleyman Arslan (21), Hasan Topal (25), İbrahim Gümüş (27), motorlardan birinin arızalanması üzerine emniyet şeridinde durdu. Evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı, bir ATV motorunun ışıklarını yakarak önlem almaya çalıştı. Diğerleri ise arızalanan motorla ilgilendi.

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        Hayatını kaybeden evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı
        Hayatını kaybeden evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı

        O sırada aynı yönde seyir halinde olan T.C. (17)'nin yönetimindeki lüks cip, emniyet şeridinde bekleyenlere çarparak sulama kanalına düştü. Kazada Oğuz Murat Acı olay yerinde hayatını kaybederken, Tahsin Arslan, Süleyman Arslan, Hasan Topal, İbrahim Gümüş yaralandı.

        MISIR'A KAÇTILAR

        YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

        Olayla ilgili soruşturma sürerken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca anne ve oğlunun ifadelerinin alınması için yakalama kararı çıkardı.

        Eylem Tok kimdir?
        Eylem Tok kimdir?

        Yazar Eylem Tok dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Her gün 'Lütfen Türkiye'ye dönelim ve ben cezam ne ise onu çekeyim, ben bir aileyi dağıttım' diye ağlıyor. Hiçbir zaman burada kalmak, bu suçlamalardan kaçmak gibi bir düşüncesi olmadı onun. Ama annelik iç güdüsü, lütfen beni de anlayın. Ben olay yerinde insanların telefonlarını da toplamadım, bunlar doğru değil. Çok çok üzgünüm. Oradaki tüm çocuklar bizim de çocuklarımız, kazada ölen kardeşimizin ailesi bizim de ailemiz. Biz dönüp doğru olanı yapacağız ve adalete teslim olacağız. Hem kendim adına hem de oğlum adına tüm kamuoyundan içtenlikle özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

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