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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ünlü yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı! - Son dakika haberler

        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan 16 yaşındaki oğlunu yurt dışına kaçırdı!

        İstanbul Eyüpsultan'da arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba, lüks ciple çarpan sürücü kaçtı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Kazayı yapan aracın sürücüsü yazar Eylem Tok ile ünlü estetik doktoru Op.Dr. Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu T.C. çıktı. Olay yerine gelerek oğlunu alan anne Eylem Tok, gece 04.30 sıralarında oğluyla birlikte yurt dışına çıkarak Mısır'a kaçtı

        Giriş: 05.03.2024 - 14:24 Güncelleme: 05.03.2024 - 14:30
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        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
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        Korkunç kaza, 1 Mart Cuma günü saat 20.00 sıralarında Kemerburgaz yolunda meydana geldi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, Sarıyer'den 3 ATV motoru ile geziye çıkan Oğuz Murat Acı (29), Tahsin Arslan (23), Süleyman Arslan (21), Hasan Topal (25) ve İbrahim Gümüş (27), motorlardan birinin arızalanması üzerine Kemerburgaz yolunda emniyet şeridinde durdu.

        Hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı
        Hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı

        ARAÇ ÇARPTI HAYATINI KAYBETTİ

        Bu sırada, evli ve 1 çocuk babası olan Oğuz Murat Acı, bir ATV motorunun ışıklarını yakarak önlem almaya çalıştı. Diğerleri ise arızalanan motorla ilgilendi. O sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen lüks cip, emniyet şeridinde bekleyenlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle 5 kişi ormanlık alana savruldu. İddialara göre cip sürücüsü ise kendi aracını bırakarak, arkadan gelen ve içerisinde arkadaşlarının olduğu başka bir araca binerek olay yerinden kaçtı. Kazada Oğuz Murat Acı olay yerine hayatını kaybetti. 4 kişi ise yaralandı.

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        YAZAR VE ESTETİK DOKTORUNUN OĞLU ÇIKTI

        Kazada hayatını kaybeden Acı toprağa verilirken, kaçan sürücü hakkında önemli ayrıntılar ortaya çıktı. Polisin yaptığı çalışmada kazayı yapan sürücünün yazar Eylem Tok ile ünlü estetik doktoru Op.Dr. Bülent Cihantimur’un 16 yaşındaki oğlu T.C. olduğu ortaya çıktı.

        OĞLUYLA AYNI GECE MISIR’A KAÇTI

        Polisin yaptığı çalışmalarda şoke eden ayrıntılar ortaya çıktı. Yapılan çalışmalarda, kaza sonrası olay yerine gelen yazar Eylem Tok, kaza yapan oğlunu alarak kaçırdı.

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        Yazar Eylem Tok
        Yazar Eylem Tok

        Olaydan sonra İstanbul Havalimanı’na giden anne Eylem Tok, oğlu T.C. ile saat 03.00 sıralarında Mısır uçağına binmek için işlem yaptı. İşlemlerin ardından anne Eylem Tok ile oğlunun 04.30 sıralarında yurt dışına çıkarak Mısır’a gittikleri ortaya çıktı. Polis olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediyor.

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