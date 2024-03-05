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Korkunç kaza, 1 Mart Cuma günü saat 20.00 sıralarında Kemerburgaz yolunda meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, Sarıyer'den 3 ATV motoru ile geziye çıkan Oğuz Murat Acı (29), Tahsin Arslan (23), Süleyman Arslan (21), Hasan Topal (25) ve İbrahim Gümüş (27), motorlardan birinin arızalanması üzerine Kemerburgaz yolunda emniyet şeridinde durdu.

Hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı ARAÇ ÇARPTI HAYATINI KAYBETTİ Bu sırada, evli ve 1 çocuk babası olan Oğuz Murat Acı, bir ATV motorunun ışıklarını yakarak önlem almaya çalıştı. Diğerleri ise arızalanan motorla ilgilendi. O sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen lüks cip, emniyet şeridinde bekleyenlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle 5 kişi ormanlık alana savruldu. İddialara göre cip sürücüsü ise kendi aracını bırakarak, arkadan gelen ve içerisinde arkadaşlarının olduğu başka bir araca binerek olay yerinden kaçtı. Kazada Oğuz Murat Acı olay yerine hayatını kaybetti. 4 kişi ise yaralandı. REKLAM

YAZAR VE ESTETİK DOKTORUNUN OĞLU ÇIKTI Kazada hayatını kaybeden Acı toprağa verilirken, kaçan sürücü hakkında önemli ayrıntılar ortaya çıktı. Polisin yaptığı çalışmada kazayı yapan sürücünün yazar Eylem Tok ile ünlü estetik doktoru Op.Dr. Bülent Cihantimur’un 16 yaşındaki oğlu T.C. olduğu ortaya çıktı.

OĞLUYLA AYNI GECE MISIR’A KAÇTI Polisin yaptığı çalışmalarda şoke eden ayrıntılar ortaya çıktı. Yapılan çalışmalarda, kaza sonrası olay yerine gelen yazar Eylem Tok, kaza yapan oğlunu alarak kaçırdı. REKLAM

Yazar Eylem Tok Olaydan sonra İstanbul Havalimanı’na giden anne Eylem Tok, oğlu T.C. ile saat 03.00 sıralarında Mısır uçağına binmek için işlem yaptı. İşlemlerin ardından anne Eylem Tok ile oğlunun 04.30 sıralarında yurt dışına çıkarak Mısır’a gittikleri ortaya çıktı. Polis olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediyor. Lüks cip emniyet şeridinde dehşet saçtı! Haberi Görüntüle