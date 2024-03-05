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Edebiyat, sanat ve sinema gibi birçok dalda adından söz ettiren isimlerinden olan Eylem Tok, oğlunun karışmış olduğu bir kaza ile gündeme geldi. Olay yerine gelerek oğlunu alan anne Eylem Tok, gece 04.30 sıralarında oğluyla birlikte yurt dışına çıkarak Mısır'a kaçtı. Tok, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı ve "Biz dönüp doğru olanı yapacağız ve adalete teslim olacağız. Hem kendim adına hem de oğlum adına tüm kamuoyundan içtenlikle özür diliyorum" açıklamalarında bulundu.

EYLEM TOK KİMDİR?

Eylem Tok, Türkiye'nin tanınmış yazar, şair, senarist ve yönetmenlerinden biridir. Çocuk yaşlarda şiir yazmaya başlayan Tok, daha sonra öykü, deneme ve roman türlerinde eserler verdi. Kendine özgü bir tarzı olan Tok, yazdığı romanlarla okuyucuların beğenisini kazandı. "Mihr", "Allah’ın Piyonları", "Noktalar" ve "Acı Şeker" gibi eserleri Türkiye'nin en çok satanlar listesinde yer aldı. Ayrıca, "Dev ve Üç Cüceler" ve "Dev ile Üç Cüce" adlı çocuk kitapları İngiltere, ABD ve Kanada'da da yayımlandı.

2016 yılında soyut sanat filmi "Sintiyatpera"yı yöneten ve senaryosunu yazan Tok, bu filmle Türkiye ve uluslararası birçok film festivalinde finale kaldı. Eylem Tok, yazılarını Sintiyapera adlı yayınevi aracılığıyla okurlarla buluşturuyor. İstanbul'da yaşamını sürdüren Tok, edebiyat ve sinema dünyasına önemli katkılar sağlamış bir isim olarak tanınır.

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