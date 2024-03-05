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        Haberler Gündem Eylem Tok kimdir? Eylem Tok kaç yaşında ve nereli? Eylem Tok eşi kimdir? Eylem Tok hayatı ve kariyeri

        Eylem Tok kimdir? Eylem Tok hayatı ve kariyeri

        İstanbul'da yaşanan bir trafik kazasıyla ile gündeme gelen ünlü yazar Eylem Tok'un hayatı, hakkında çıkan haberler sonucunda merak edilmeye başlandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre, İstanbul Eyüpsultan'da arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba, lüks ciple çarpan sürücü kaçtı. Kazayı yapan aracın sürücüsü, yazar Eylem Tok ile ünlü estetik doktoru Op.Dr. Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu T.C. çıktı. Bu kapsamda, "Eylem Tok kimdir?" soruları gündeme geldi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 20:44 Güncelleme: 05.03.2024 - 20:44
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        Eylem Tok kimdir?
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        Edebiyat, sanat ve sinema gibi birçok dalda adından söz ettiren isimlerinden olan Eylem Tok, oğlunun karışmış olduğu bir kaza ile gündeme geldi. Olay yerine gelerek oğlunu alan anne Eylem Tok, gece 04.30 sıralarında oğluyla birlikte yurt dışına çıkarak Mısır'a kaçtı. Tok, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı ve "Biz dönüp doğru olanı yapacağız ve adalete teslim olacağız. Hem kendim adına hem de oğlum adına tüm kamuoyundan içtenlikle özür diliyorum" açıklamalarında bulundu.

        EYLEM TOK KİMDİR?

        Eylem Tok, Türkiye'nin tanınmış yazar, şair, senarist ve yönetmenlerinden biridir. Çocuk yaşlarda şiir yazmaya başlayan Tok, daha sonra öykü, deneme ve roman türlerinde eserler verdi. Kendine özgü bir tarzı olan Tok, yazdığı romanlarla okuyucuların beğenisini kazandı. "Mihr", "Allah’ın Piyonları", "Noktalar" ve "Acı Şeker" gibi eserleri Türkiye'nin en çok satanlar listesinde yer aldı. Ayrıca, "Dev ve Üç Cüceler" ve "Dev ile Üç Cüce" adlı çocuk kitapları İngiltere, ABD ve Kanada'da da yayımlandı.

        2016 yılında soyut sanat filmi "Sintiyatpera"yı yöneten ve senaryosunu yazan Tok, bu filmle Türkiye ve uluslararası birçok film festivalinde finale kaldı. Eylem Tok, yazılarını Sintiyapera adlı yayınevi aracılığıyla okurlarla buluşturuyor. İstanbul'da yaşamını sürdüren Tok, edebiyat ve sinema dünyasına önemli katkılar sağlamış bir isim olarak tanınır.

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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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