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Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve hangi vakitte? Diyanet Miraç Kandil namazı var mı ve kılınışı nasıl?

Hz. Muhammed'in (S.A.V) göğe yükseldiği gün olarak kabul edilen Miraç Gecesi'nde kılınacak namaz müslüman vatandaşların gündeminde yer alıyor. Nafile namazı olarak da kılınan Miraç Kandili namazına dair bilgileriz sizler için araştırdık. Peki Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve hangi vakitte? Diyanet Miraç Kandil namazı var mı ve kılınışı nasıl? İşte detaylar...

27.02.2022 - 12:35 | Güncelleme: GÜNDEM

  • MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

    Miraç kandili için ya da kandil namazı ile igili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan resmi bir bilgi bulunmamaktadır. Fakat İslam peygamberi Hazreti Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, Miraç Kandili gecesinde kılınabilecek namazlar arasındadır.

    Miraç Kandili'nde kılınması tavsiye edilen tesbih namazı 4 rekat kılınıyor.

    Öte yandan Miraç kandili gecesinde tesbih namazının kılınmasını alimler de önermiştir.

    Miraç Kandili'nde kılınması tavsiye edilen nafie namazı ise 12 rekat kılınır.

  • Hz. Muhammed'in amcasına önerdiği tesbih namazı, Miraç kandili gecesi de dahil olmak üzere kandil gecelerinde kılınabilmektedir. Ayrıca, kandil gecelerinde nafile namazı kılınması tavsiye edilmektedir. İşte tesbih namazının kılınışı ve okunacak dua ve sureler...

  • TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

     

    Müslümanların araştırdığı Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınmaktadır:

     

    İlk önce "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır.

     

    Sübhâneke'nin ardından 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir.

    Sonra eûzü besmele çekilmektedir ve Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir.

    Bu tesbih, rükûya varınca 10 defa, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 defa söylenir.

  • Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olacaktır. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, sonrasında besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir.

    Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanacaktır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

    Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmamaktadır (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).

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