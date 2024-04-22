Minik Poyraz, Atatürk büstünü ıslak mendille sildi

"ATA'MA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

DHA'ya konuşan Poyraz Kaçmaz, çok mutlu olduğunu belirterek, "Atatürk büstünün kirli olduğunu gördüm. Onu içimden gelerek sildim. Ona olan saygımdan dolayı yaptım. Öncelikle Ata'ma çok teşekkür ederim. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bize verdi ve Meclisi 23 Nisan'da açtı. Polisler bana hediyeler verdi. En sevdiğim hediyelerden bir tanesi Atatürk posteriydi. Yaşıtlarımın 23 Nisan Bayramı kutlu olsun" dedi.