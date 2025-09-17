Habertürk
        Minibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Elazığ'da minibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

        Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı 8 yaşındaki İdris Mursalov hayatını kaybetti. Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2025 - 01:51 Güncelleme: 17.09.2025 - 01:51
        Minibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti
        Kaza, dün akşam saatlerinde Elazığ-Malatya karayolu Aşağı Demirtaş mevkisinde meydana geldi. B.Ş. yönetimindeki minibüs, ailesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan İdris Mursalov'a çarptı.

        DHA'nın haberine göre; kazada İdris ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz çocuk kurtarılamadı.

        8 yaşında hayatını kaybeden İdris'in cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, sürücü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Elazığ
        #haberler
        #Son dakika haberler
