07 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Otomobil üreticileri, geliştirdikleri modellerin çekiş gücü hakkında kullanıcılara fikir vermek için çeşitli yöntemler izliyor.
Söz konusu çalışmalar içinde, üretilen modelin arkasına bir yolcu uçağı bağlanması gibi ses getirecek etkinlikler de bulunuyor.
Bu gibi şovlarda genelde SUV'ler yer alırken, Almanya'dan gelen bir haber ise ezberleri bozdu.
Öyle ki, İngiliz üretici Mini, Cooper modelinin elektrikli versiyonuna bir Boeing 777F kargo uçağı çektirdi!
ALTYAPIYI BMW'DEN ALACAK
Frankfurt havalimanında gerçekleşen olayda, 136 ton ağırlığındaki uçağı çekmesi için görevlendirilen Cooper'da, BMW i3'ün altyapısı yer alıyor.
Yapılan açıklamaya göre, i3'teki 42kWh'lık bataryanın aksine, Mini Cooper'da 33.8kWh'lık bir ünite kullanıyor.
Otomobilin menzili ise 180 kilometre olarak açıklanıyor.
Elektrikli Cooper'in, yüksekliğinin bataryalara yer açmak için içten yanmalı motora sahip versiyonlara göre artırıldığı da verilen bilgiler arasında.
Otomobilin elektrikli olduğunu vurgulayan 'E' logosu karoserin çeşitli kısımlarında kullanılırken, bu versiyona özel sarı renkli şeritlerde otomobili ürün gamındaki diğer versiyonlardan ayırıyor.
DİĞERLERİ DE YAPMIŞTI
Mini'nin uçak çekmesi, otomobil dünyasında ilk değil.
Önceki yıllarda, Volkswagen, Nissan, Tata, Porsche ve Tesla gibi üreticiler de, modellerinin gücünü kamuoyuna göstermek için benzer etkinlikler düzenlemişti.
Söz konusu üreticilerin uçak çeken modelleri, elektrikli Cooper ile karşılaştırıldığında karoser olarak daha büyük ve daha güçlü motora sahiplerdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!