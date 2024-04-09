Mimar Sinan'ın Trakya'daki eserleri yıllara meydan okuyor

"SİNAN BİR DEHADIR"

Hacıoğlu, Mimar Sinan'ın dünya mimarlık tarihinde gelmiş geçmiş en büyük usta olduğunu ifade etti.

Mimar Sinan'ın bir deha olduğunu belirten Hacıoğlu, "Bu ustanın elinin değdiği çeşme, köprü, cami, han ve hamamlar hep inceleme konusudur. Mimar Sinan bu konuda dehadır ve onun bazı sırları hala çözülememiştir. Mimar Sinan Osmanlı döneminde dünyada mimarlık üslubunu değiştirmiştir. Mimaride yeni bir çığır açmış, yeni bir tarz oluşturmuştur. Bu tarzda yaptığı bütün eserler yerli yabancı bütün mühendislerin ilgi ve inceleme alanıdır. Mimar Sinan'ın Tekirdağ’da da eserinin olması bizim için sevindiricidir" diye konuştu.