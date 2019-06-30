30 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünya genelinde birçok zengin kendi hikayesini anlatırken en zorunun 'ilk milyon doları kazanmak' olduğunu vurgular. Dünyanın en zengin 1200 kişisiyle yaptığı görüşmeler sonucu "Zenginler nasıl düşünür" kitabını kaleme alan Steve Siebold, 1 milyon dolarlık sertvete ulaştıktan sonra insanların korku ve endişelerinin önemli bir kısmından kurtulduğunu, bu sebeple de sonraki milyonları daha kazandığını belirtiyor. Siebold'a göre bunun yanında ilk 1 milyon doları kazanırken edinilen 'zihinsel sertlik' sonraki milyon dolarların kazanılmasına büyük katkıda bulunuyor. Ayrıca 1 milyon dolarlık servetin getirdiği özgüven de zenginlerin daha da zenginleşmesini sağlıyor.
Zenginler ilk milyon dolarını kazanırken büyük çaba sarfediyor. Belki sonraki dönemde de yoğun çalışmaya devam ediyorlar ama ülkemizde belirtildiği gibi 'para da parayı çekiyor.' İlk milyon doların nasıl kazanılacağına dair birçok makale ve kitap yazıldı ve muhtemelen yazılmaya da devam edecek. Peki dünyanın en zengin insanları ilk milyon dolarını kazanmak için ne kadar süre çalıştı?
İNŞAATTA YAVAŞ ZENGİN OLUNUYOR
Bugün dünyanın en zengin 100 insanının 65'i servetlerini sıfırdan inşa etti. Kalan 35'i ise miras veya evlilik yoluyla milyarder oldu. Bu 65 kişiden en hızlı ilk milyon dolarını kazananlar 3 yıl ile telekom sektöründe faaliyet gösterenler oldu. Bunu 4.8 yılla teknoloji sektörü takip etti. Ülkemizde birçok zengin yaratmış inşaat sektöründe ortalama milyoner olma hızının 15 yıl olması dikkat çekti.
|Telekom işindeki milyarderler en hızlı milyoner oldu
|İlk milyon doları kazanma süresi
|Sektör
|3 yıl
|Telekom
|4.8 yıl
|Teknoloji
|5.2 yıl
|Madencilik
|5.8 yıl
|Emlak
|6 yıl
|Çeşitli
|7.5 yıl
|Otomotiv
|8.4 yıl
|Enerji
|9.5 yıl
|Medya
|9.5 yıl
|Kumar
|10 yıl
|Finans
|10 yıl
|Hizmet
|11.2 yıl
|Gıda
|14.3 yıl
|Tekstil&Moda
|15 yıl
|İnşaat
|16.3 yıl
|İmalat sanayii
Söz konusu 65 milyarderin 25 tanesi 0-5 yıl, 20 tanesi 6-10 yıl, 16 tanesi 11-16 yıl, 4 tanesi ise 17-25 yıl içinde ilk milyon dolarını kazandı. 65 milyarder ortalama olarak 36 yaşında milyoner oldu. Kendilerini zengin eden işlerine ise 27 yaşında başladı. Yani bugün milyarlarca dolar serveti olan bu kişiler ilk milyon dolarlarını kazanmak için ortalama 9 yıl çalıştı. Buna karşılık internet çağının 'milyoner olma hızını' artırdığı da bir gerçek. Dünyanın en zengin insanı Amazon Kurucusu Jeff Bezos şirketini kurduktan sonra 3 yıl içinde milyoner oldu. Alibaba Kurucusu Jack Ma'nın milyoner olması ise 1 yılı bile bulmadı. İşte en zengin 25 insanın milyoner olma hızı:
ORTALAMA ŞİRKET KURMA YAŞI 27
Bunun yanında kendi servetini sıfırdan inşa eden en zengin 65 kişi, zengin olmalarını sağlayan şirketlerini ortalama 27 yaşında kurdular ve 36 yaşında milyoner oldular. Yani milyarderler ortalama 9 yılda ilk milyon dolarını kazandı.
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