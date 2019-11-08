Milli Savunma Bakanlığı, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü öncesi Twitter'dan videolu anma mesajı paylaştı.

Atatürk'ün "Bir gün elbet öleceğim. Milletim beni nereye isterse oraya defnedebilir. Ancak ben mezarımın karşısında her daim dalgalanan şanlı Türk Bayrağı görmek isterim" sözlerine yer verildi.

Videoda ayrıca Anıtkabir'den çekilen Ankara fotoğrafları yer alırken, Atatürk'ün mezarı hakkında dikkat çeken bilgiler verildi.